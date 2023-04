Sin excepcion, tur peticion di permiso ta cuminsa cana na momento cu pago wordo procesa

DIMAS ta haci un yamado na promotornan y organisadornan cu tin eventonan plania pa banda di entrega peticion completo y cu anticipacion pa nan cumpli cu e pagonan corespondiente asina cu nan ricibi e orden di pago y no warda algun dia prome cu e evento pa core bay paga esaki. Tur peticion di permiso ta cuminsa cana na momento cu DIMAS ricibi un confirmacion for di Departamento di Impuesto cu e pago a wordo ricibi debidamente.

Den e caso di e comediante cu no por a drenta Aruba, DIMAS ta informa cu e peticion di permiso a wordo entrega na final di maart y e orden di pago a wordo manda e mesun dia. Lamentablemente e pago pa e permiso di e artista invita a wordo haci dia 12 di april y e pago a wordo procesa y confirma na DIMAS dia 14 di april ultimo. E proceso di ricibi, administra y confirma e pago na DIMAS door di Departamento di Impuesto ta tuma por lo menos dos dia laboral. Despues di e procesamento di pago, e proceso di e permiso mes ta cuminsa tuma lugar, esaki ta encera siguiente controlnan di documento y sistemanan ta pa asina e persona por ricibi un contesta riba su peticion di permiso.

Pa evita cualkier inconveniente DIMAS ta recorda tur persona cu pa tur permiso tin un serie di chekeo ta tuma lugar prome cu e persona por ricibi esaki. E organisador, garante of titular di e permiso tin e responsabilidad pa entrega tur documentacion na tempo, corecto, completo y alabes cumpli cu e pago. Si no cumpli cu e puntonan ariba menciona e organisador/promotor lo core completamente cu e consecuencianan cu e peticion lo no por wordo ricibi of e permiso lo no keda cla den e tempo stipula. DIMAS y demas partners den e cadena ta encarga cu haci e diferente chekeonan pa asina por cumpli cu e ley y maneho.

