Comision di Electoral di Kickingball ta habri postulacion pa Directiva nobo di Federacion di Kickingball Aruba.

Den nomber di Comishon Electoral di Kicking ball bou guia di Aruba Sport Unie ta haci yamada na tur ekipo di kickingball di Aruba pa lo siguiente;

Comision electoral ta trahando riba e formacion di federacion oficial di kickingball na Aruba.

Nos ta haci un yamada publicamente na tur ekipo di kickingball di Aruba pa participa activamente mandando un lista di esnan cu lo kier postula nan mes pa e directiva di federacion di kickingball na e siguiente e-mail:

 electoralkickingball@gmail.com Fecha di postulacion ta habri di 17 di april 2023.

Deadline pa entrega postulashon ta dia 3 di meii 2023

E siguiente posicionnan ta habri pa postulacion di Directiva:

*Presidente

*Vice Presidente

*Secretario General *Segundo Secretario General *Tesorero

Please manda tur corespondencia na e email menciona ariba.

Den e postulacion ta pidi e siguiente documentonan:

1. Censo di 5 florin

2. CV

3. Paspoort Hulandes of Firma Liber

4. Carta di bon conducta VOG

5. Carta di motivacion pa postulacion

Kickingball ta un deporte competitivo pa e ser femenino, unda cu dos (2) ekipo cu ta consisti di dies (10) hende muhe cada uno ta hunga cu e meta pa uno sali victorioso. E ekipo cu score mas hopi careda y preveni e otro ekipo di score careda ta e ekipo cu ta sali ganador. E wega di kickingball ta wordo hunga segun reglamento oficial di kickingball y bou di autoridad di un of mas refree.

Atentamente,

Miembronan di Comishon Electoral di Kickingball: A.S.U – Yurani Lobo – Jaindra Bislick – Yury Bracho – Juriella Guerrero – Katuiska Tromp