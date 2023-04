JANUARI- MAART 2023: 306,305 BISHITANTE “STAYOVER” A BISHITA ARUBA

Posted in

Den e prome 3 lunanan di 2023, Aruba a ricibi un total di 306,305 bishitante “stayover”, cu ta representa un recuperacion di 104% compara cu 2019, cu ta un crecementodi 4%. 76.2% di e bishitantenan “stayover” tawata procedente di Estados Unidos y di e bishitantenan aki, 45% a bishita for di e estadonan New York, Massachussets y New Jersey. Si mira aerolineanan cu a yega Aruba den e prome kwartaal, 23.1% di bishitante pa Aruba a yega cu American Airlines, 22.3% cuJetblue y 14.3% cu Delta Airlines.

Den e prome 3 lunanan di 2023, e estadia averahe di bishitantenan “stayover” pa Aruba for di Norte Americatawata 7.5 anochi, compara cu 7.3 anochi na 2019. E estadiaaverahe di bishitantenan di Europa tawata 11 anochi, compara cu 11.1 anochi na 2019. E estadia averahe di bishitantenan di Latino America tawata di 7.2 anochi, compara cu 8.3 anochina 2019.

E grupo mas grandi di bishitantenan cu a yega Aruba entre januari y maart, tawata e grupo di 50-69 aña di edad, cu tawata38.1% di bishitante. y 29.7% di bishitantenan tawata entre 30 y 49 aña di edad. Den e prome kwartaal aki 36.2% di e bishitante a keda den hotel “High-Rise”, 8.4% a keda den hotel “Low-Rise”, 25.6% a keda den “Timeshare” y 29.9% a keda den otro tipo di acomodacion.

Pa 2023 lo sigui uza 4 indicador pa midi turismo. Compara cu2019, na 2023, ta premira cu cantidad di bishitante lo recupera 105%, entrada di turismo lo recupera 117%, entrada di cambernan di hotel segun cifranan di AHATA lo recupera 100%, cantidad di bishitantenan crucero lo recupera entre 90% y 100%.