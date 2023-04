[VIDEO] Despues di a haya insulto y maltrato for di su pareha dama a bula for di auto na Boegoeroei

Posted in

Dialuna anochi a drenta informe di cu auto lo a dal un dama na Boegoeroei, mesora a dirigi patruya na e sitio.

Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un problema di pareha unda cu despues di cu e homber a bay bao influencia busca e dama na trabao a start un discucion y e homber a insulta ofende y hasta agredi e dama. E asunto a escala cu na momento di agresion a bira dimas e dama pa su mesun seguridad ya cu den pasado e homber a yega di maltrat’e caba e dama a dicidi bula sali for di e auto. Aki e homber a para e auto y lo a choca e dama y menas’e y djey a sigui bay. E dama a djies ricibi algun rasca minimal y no tabata desea ambulans, ya cu su prioridad ta su yiunan cu a keda den e auto cu e homber cu a sigui bay na Sero Patrishi. Polis a compaña e dama cu mas polis pa asina busca e yiunan e cosnan no a bay facil na e adres pero na final a logra haya e muchanan y polis a hiba e dama cu e muchanan na un otro adres.