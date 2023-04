Aruba Lions Club a hasi muchanan feliz.

Celebrando ainda su 75 aña sirbiendo comunidad, Aruba Lions Club y su Leo Club e aña aki den e temporada di Pasco Grandi a dicidi di hasi e muchanan feliz entregando un cantidad di basket.

Aki e miembronan a prepara pakete pa un gran cantidad di muchanan y a bishita Imelda Hof y tambe Casa Cuna y asina a entrega na tur e muchanan un basket jena cu diferente producto y tambe materiaal pa skol como regalo.

Tambe tur e lidernan a ricibi algo dushi, como muestra di aprecio pa nan bon trabou cu nan ta eherce.

Den un bon ambiente sigur por a mira e sonrisa riba cara di cada un di e muchanan na momento di ricibi e paketenan aki y cu a trese e alegria y felicidad cu sigur nan tambe merece.

Pa e projecto aki Aruba Lions Club kier a gradici esnan cu a juda grandemente den esaki cu ta Pricesmart, G on Air, Cahita di Bolo, Ruth Cakes, Universal Technologies Aruba y tambe e Friends of Lions nan cu a juda pa traha e pakete nan.

Aruba Lions Club pa mas cu 75 anja sirbiendo comunidad ta sigui cu su projectonan tanto pa nos grandinan y tambe muchanan cu ta den nececidad of mester di esaki.

Por a mira ultimo tempo Aruba Lions Club saliendo diferente caminda judando cu su projectonan di “Smile Mobile” y tambe “Hospital Bed & Wheel Chair” cu tambe ta un projecto cu mester mantene su privacidad, pero ta un projecto cu ta moviendo durante henter aña den comunidad hibando cama y rolstoel pa esnan cu mester di esaki y esnan cu tin dificultad pa jega na uno.

Aruba Lions Club ta contento di por sigui sirbi comunidad cu su miembronan cu ta hasi esaki for di nan curazon.

Pronto Aruba Lions Club lo anuncia su proximo projecto den comienzo di Juni cu un actividad grandi dirigi riba salud pa nos comunidad.

Aruba Lions Club ta sigui conta cu bo, pa nan por sigui juda den comunidad.

