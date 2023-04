Sepot den investigacion di DIP / Sepot in onderzoek DIP

Na juni 2021 Ministerio Publico a ricibi informacion for di cuallo por sali cu lo tin iregularidadnan tumando lugar na DIP (Directie Infrastructura y Planificacion) relaciona cu dunamentodi permisonan y huurgrond.

E director lo a crea un sistema di computer ‘cera’ pa kitairegularidadnan di bista di supervision y control.

Bao guia di Ministerio Publico, Landsrecherche a cuminza uninvestigacion penal bao di e nomber Kukwisa.

Den e investigacion aki a scucha R.H.C., director di DIP, y tambe señora Lopez-Tromp, ex-minister di planificacion, infrastructura y medio ambiente, como sospechoso.

Despues di un investigacion amplio y largo den cual tabatinhuiszoekingnan, a scucha testigonan y a investigadocumentonan, Ministerio Publico a yega na e conclusion cu no tin suficiente prueba cu C. a haci su mes culpable na abuso di poder. No a resulta nada concreto di un sistema di computer ‘cera’.

E sospecho contra e ex-minister tampoco no a resulta hustifica. Den e periodo cu Lopez-Tromp tabata minister, el a ehecuta e maneho di gobierno pa pone huurgrondnan (particulier) pa agricultura na disposicion di ciudadanonan di Aruba.

E casonan penal contra R.H.C. y Lopez-Tromp a wordoseponeer door di Ministerio Publico. Tur dos a wordo poni nahaltura caba di esaki.



Sepot in onderzoek DIP

In juni 2021 ontving het openbaar ministerie informatie waaruit zou blijken dat er bij de DIP (directie infrastructuur en planning)onregelmatigheden zouden plaatsvinden bij de uitgifte van vergunningen en huurgronden. Er zou een ‘gesloten’computersysteem zijn gecreëerd door de directeur van de DIP, om de onregelmatigheden te onttrekken aan toezicht en controle.

Onder leiding van het OM heeft de Landsrecherche een strafrechtelijk onderzoek ingesteld onder de naam Kukwisa. In dat onderzoek zijn R.H.C., directeur DIP, en ook M. Lopez-Tromp, de toenmalige minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, als verdachten gehoord.

Na uitgebreid en langdurig onderzoek, waarbij er doorzoekingen hebben plaatsgevonden, getuigen zijn gehoord en documenten zijn onderzocht, is het OM tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende bewijs is dat C. zich destijds schuldig zou hebben gemaakt aan ambtsmisbruik. Concreet is bijvoorbeeld nietgebleken van een gesloten computersysteem.

De verdenking tegen de toenmalige minister is eveneens onterecht gebleken. In de periode dat zij minister was heeft zij uitvoering laten geven aan het regeringsbeleid om (particuliere) huurgronden –ten behoeve van de landbouw- aan de burger ter beschikking te stellen.

De strafzaken tegen R.H.C. en Lopez-Tromp zijn door het OMgeseponeerd. Beiden hebben daarover inmiddels bericht gehad.