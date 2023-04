Celebracion di Earth Week di Bucuti & Tara ta Cuminsa cu Limpiesa di Eagle Beach y Discurso Inspirador di Prome Minister

EAGLE BEACH, Aruba – April 19, 2023 – Bucuti & Tara Beach Resort, e unico resort certifica Carbon Neutral den Caribe, a cuminsa celebra Earth Week cu un beach clean-up di Eagle Beach emocionante y exitoso. E evento e aña aki a mira un asistencia impresionante, cu un grupo di 27 huesped y trahadornan di e resort, 57 muchanan di scol entusiasta y juffrouwnan, Paola Pappers y Chantal van Ruijven, di Mon Plasir Basisschool y 12 boluntario di Aruba Airport Authority (AAA), cual tur a uni pa duna bek na medio ambiente y comunidad.

E evento a cuminsa cu un discurso bunita di Prome Minister, mr. Evelyn Wever-Croes, enfatisando e importancia di Earth Day 2023, turismo sostenibel, y e cuido di nos beachnan y medio ambiente pa futuro generacion. E participantenan despues a limpia 1-KM di Eagle Beach, colectando 65 kilogram di sushi.

“Nos ta sumamente agradecido pa e sosten y compromiso constante mustra door di Prome Minister, mr. Evelyn Wever-Croes, studiantenan y juffrouwnan di Mon Plasir Basisschool, nos huespednan y trahadornan di Bucuti & Tara, y e boluntarionan di Aruba Airport Authority (AAA) cual a haci nos Earth Week beach clean-up un exito total. Tambe nos ta agradecido na De Palm Tours pa patrocina transporte pa e muchanan. Na Bucuti & Tara, nos filosofia ta cu sostenibilidad no ta solamente un compromiso, pero sino un forma di bida. Nos Earth Week beach clean-up tawata un recordatorio poderoso cu nos por haci un impacto positivo ora nos tur traha hunto como un comunidad. Ban sigui traha hunto pa crea un futuro mas briyante, limpi y sostenibel pa tur,” Crescenzia Biemans ta comparti di parti di Bucuti & Tara Beach Resort.

Inspirando e siguiente generacion di ambientalistanan

Esaki ta di dos aña consecutivo cu Mon Plasir Basisschool a uni cu Bucuti & Tara pa su beach clean-up durante Earth Week. Manera Paola Pappers, juffrouw di Mon Plasir, a bisa, “Nos ta kere cu ta esencial pa educa nos muchanan tocante sostenibilidad. Nan ta e futuro, y nos kier duna nan e herment necesario pa crea un planeta miho. Cabando cu nos proyecto cu un beach clean-up ta un experiencia increibel pa nan pasobra nan ta participa activamente y contribui na medio ambiente. E ta un oportunidad pa nan pone locual nan a siña den practica y sinti nan mes empodera sabiendo cu nan a haci un diferencia real. Manera e dicho ta bisa ‘Jong geleerd oud gedaan!’.”

De Palm Tours su ramo caritativo, The Giving Palm, tambe a uni cu Bucuti & Tara y studiantenantenan di Mon Plaisir Basisschool pa sostene e evento. “Como parti di nos compromiso pa contribui na comunidad, consciencia ambiental, y sostenibilidad, The Giving Palm ta orguyoso di a brinda transporte pa e studiantenan cu a participa den e beach clean-up. The Giving Palm ta keda comprometi pa sostene organisacionnan local y iniciativanan cu ta alinea cu su mision pa contribui na comunidad y preservacion di recursonan natural di Aruba,” Astrid Winterdal, representante di De Palm Tours, ta splica.

Bucuti & Tara tambe tawata sumamente contento cu Aruba Airport Authority (AAA), un lider prestigioso den turismo sostenibel den e sector aviacion, a participa den e eevento cu nan grupo di boluntario, Wings of Hope. “Considerando nos compania su enfoke riba Sustainable Development Goals (SDG) adopta door di United Nations, AAA frecuentemente ta uni cu otro entidadnan/empresanan den proyectonan of eventonan cu ta beneficia comunidad. Turismo ta keda e pilar principal di e economia di Aruba y sigurando cu nos residentenan y bishitantenan por haci uso di nos beachnan bunita ta masha importante pa AAA,” Angeline Flemming, AAA su Directora di Health, Safety and Sustainability, ta comparti.

Un legado di cuido ambiental

E compromiso di Bucuti & Tara pa preserva medio ambiente ta transcende e actividadnan di Earth Week. Pa e ultimo 30 aña, tur luna, Bucuti & Tara ta haci un beach clean-up di Eagle Beach. Management, asociadonan y huespednan ta uni e resort su esfuerso pa yuda e comunidad y demonstra nan aprecio pa bunitesa di Aruba su playanan.

Anualmente, aproximadamente 500 liber di sushi ta ser kita door di Bucuti. E limpiesa mensual aki a bira un tradicion stima pa hopi huesped cu ta biaha bin specialmente pa e clean up, y ta participa cu hopi entusiasmo pa mantene e beach limpi y proteha bida marino. Bucuti & Tara su dedicacion pa proteha e medio ambiente no ta solamente un evento di un biaha, sino mas bien un estilo di bida, y e limpiesa mensual di e beach ta uno di e hopi iniciativanan cu ta demonstra e compromiso di e resort.

Bucuti & Tara Beach Resort a cuminsa Earth Week den un forma triunfante, y awo e resort ta bai enfoca riba e resto di su actividadnan pa e proximo siman:

● Concurso di Arte Recicla. Tur aña pa Earth week, e trahadornan di Bucuti ta hasi uso di nan imaginacion pa crea obranan di arte reusando materialnan di Bucuti & Tara. E huespednan ta bira hurado y ta kies ganadornan pa nan creatividad, pasion, y arte ingenioso.

● Plantacion di Mata na e Resort su Reserva Natural. Cu e reciente presentacion di The Bucuti Tara – GMC Nature Preserve, pa Earth Day, 54 mata lo wordo planta na e reserva di naturalesa. Trahadornan, huesped, y publico ta invita pa tuma parti den e esfuerso di reforestacion cu ta yuda limpia aire y ta actua como un sink di carbon pa e area.

● Pelicula Bao Streya. E tradicion bi-semanal di e resort pa invita huespednan pa mira pelicula bou streya ta conmemora Earth Day cu un presentacion special, A Life on Our Planet. Broadcaster, escritor, y naturalista Sir David Attenborough ta comparti e piesa inspirador aki cu ta dedica na cuida otro pa medio di cuida e planeta.

Pa mas informacion tocante Bucuti & Tara Beach Resort, bishita Bucuti.com.