Ladronnan a bay cu un Toyota Starlet for di Pos Chikito, ta pidi pa yuda busk’e!

A ser horta den oranan di antayera 18 di april den madruga na Pos Chikito poco pariba di Brooklyn Clothing e auto Toyota Starlet numera A-34055. Riba e windshield tin un sticker di “Grind & Pray” y patras tin un sticker di “El Puri” Please si bo wak e contact polis of 7498963 5979897 5942738 5647750. Si por please share pa asina yuda haña e auto bek. E ta di un studiante y tin tur su cosnan di skol y tin examen na juni. Den e auto tambe tin su cosnan di trabao. Masha danki di antemano pa e cooperacion!