OM a cera feitenonderzoek di posible bvt-nan falso / Feitenonderzoek naar mogelijk valse bvt-engesloten

Ministerio Publico a ricibi durante 2022 un melding di Imigracion cu posiblemente tin bvt (bewijzen van terugkeer) falso den circulacion.

Siguientemente Ministerio Publico a duna Landsrecherche ordopa cuminza un asina yama feitenonderzoek di e hechonan rond di e emision (uitgifte) di bvt.

Den e feitenonderzoek aki Landsrecherche e investiga leynan y reglanan relevante y a scucha varios testigo.

A resulta cu pa loke ta e autorizacionnan relaciona cu e emisiondi un bvt, cu e minister envolvi ta autoriza pa saca un bvt, y cunormalmente e minister ta encarga DIMAS como departamentoehecutivo, cu esaki. E procedimiento ta cu e peticion pa saca unbvt ta bay via DIMAS.

Den e investigacion aki a haya seis (6) bvt cu no a bay via DIMAS, pero via e bureau di minister y cu a wordo firma tambepa e minister.

Ultimo aki no kier meen cu por wordo conclui cu ta trata di documentonan falso. E minister ta a fin di cuenta autoriza. Puesno a resulta sospecho di ningun hecho castigable. Por lo tanto efeitenonderzoek a wordo cera y lo no start un investigacionpenal.

E minister a wordo poni na haltura di e decision di MinisterioPublico, caminda e procurador-general a mustre tambeenfaticamente riba e riezgonan di desvia di procedimientonanstipula.

Dor di desvia di e procedimientonan aki, ta dificulta e control y e bista riba servicionan cu ta wordo duna pa gobierno.

Maluso, confusion y falta di claridad por ta drumi ta spera riba e caminda ey, loke por tin un efecto negativo riba confianza di e ciudadano den gobierno.



Feitenonderzoek naar mogelijk valse bvt -en gesloten

Het openbaar ministerie ontving medio 2022 een melding van de immigratiedienst dat er mogelijk valse bewijzen van terugkeer (zogenaamde ‘bvt’-en) in omloop waren. Daaropvolgend heeft het OM de Landsrecherche opdracht gegeven om een feitenonderzoek te beginnen naar de gang van zaken rondom de uitgiften van bewijzen van terugkeer.

In dit feitenonderzoek is door de Landsrecherche onderzoek verricht naar de relevante wet- en regelgeving en er zijn diverse getuigen gehoord. Daaruit blijkt dat voor wat betreft de bevoegdheden rond de uitgifte, dat de betrokken minister bevoegd is tot uitgifte van een ‘bvt’ en DIMAS als uitvoerende dienst normaliter daarmee belast. De procedure is dat een verzoek tot uitgifte van een ‘bvt’ via DIMAS gaat.

In het onderzoek zijn zes (6) ‘bvt’-en aangetroffen die niet via DIMAS zijn gegaan, maar via het bureau van de minister en door de minister ondertekend. Vorenstaande betekent niet dat geconcludeerd kan worden dat er sprake is van valse geschriften. De minister is immers bevoegd. Er is dan ook niet gebleken van een verdenking van een strafbaar feit. Het feitenonderzoek is dan ook afgesloten en zal geen strafrechtelijk onderzoek worden gestart.

De minister is op de hoogte gesteld van de beslissing van het openbaar ministerie, waarbij de procureur-generaal hem ook nadrukkelijk heeft gewezen op de risico’s bij het afwijken van de voorgeschreven procedures. Door het afwijken van de procedures wordt de controle en zicht op de dienstverlening van de overheid bemoeilijkt. Misbruik, verwarring en onduidelijkheid kan daardoor op de loer liggen, wat weer een negatief effect kan hebben op het vertrouwen in de overheid.