Zr.Ms. Holland y Wardacosta ta intercepta droga den lama Caribe /

Riba diamars 18 di april e barku di Marina, Zr.Ms. Holland, ku na e momentunan aki ta nabega pa Wardacosta Caribe Hulandes, a detecta un go-fast.

E dos botonan di interceptacion rapido ku na bordo e tim di Eskuadron Hulandes (Fleet Marine) di Zr.Ms. Holland a keda lansa pa stop e boto sospechoso. Una bes ku nan a yega serka banda di e boto a duna nan señal pa stop y e sospechosonan a entrega nan mes. E sospechosonan a benta un parti di e contrabanda den lama. E paketenan aki despues a keda saka for di den lama pa un di e botonan di interceptacion rapido.

E peso completo di e paketenan a yega na mas o menos 850 kilo di cocaina. Zr.Ms. Holland a entrega e tres sospechosonan y e droga na Wardacosta cual a entrega e personanan y droga na Cuerpo Polisial di Aruba. Entretantu e droga a keda destrui.

Zr.Ms. Holland en Kustwacht onderscheppen drugs in de Caribische zee

Op dinsdag 18 april heeft Zr.Ms. Holland, momenteel varende voor de Kustwacht Caribisch Gebied, een go-fast onderschept. De twee snelle onderscheppingsboten met aan boord het Nederlandse Fleet Marine Squadron van Zr.Ms. Holland zijn gelanceerd om het verdachte vaartuig te stoppen. Eenmaal langszij werd een stopteken gegeven en gaven de verdachten zich over.

De verdachten hadden een deel van de contrabande over boord gezet, deze pakketten zijn vervolgens uit het water gevist. Het totaal gewicht van de pakketten komt op ongeveer 850 kilo cocaïne. De drie verdachten en de drugs zijn door Zr.Ms. Holland aan een patrouilleboot van de Kustwacht overgedragen waarna deze aan het Korps Politie Aruba zijn overhandigd. Inmiddels is de drugs vernietigd.