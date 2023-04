Entrega di Relato Anual 2022 di Raad van Advies na Prome Ministro / Publicatie Jaarverslag 2022

Entrega di Relato Anual 2022 di Raad van Advies na Prome Ministro

——————————————————————————————————

Oranjestad – Diahuebs dia 20 di april 2023 Presidente sr. mr. David Kock y Secretario sr. mr. Albert Braamskamp di Raad van Advies a entrega e relato anual 2022 na Prome Ministro sra. mr. Evelyn Wever-Croes. Manera custumber e relato anual ta contene un resumen di e trabounan haci durante e aña y tambe un bista critico riba e desaroyonan durante dicho aña.

Den su prologo e Presidente ta mustra riba e necesidad, cu apesar di e recuperacion economico den aña 2022, pa siguiimplementa e reformanan necesario cu entre otro a wordo stipula den e rapport Repositioning Our Sails 2020 y e Landspakket. Den e cuadro aki e tema di e relato anual cu e biaha aki ta carga e titulo – Een perfect storm – Laveren in een vergrijzingsgolf, ta pidi atencion pa e asina yamavergrijzingsproblematiek cu debi entre otro na e COVID pandemia ta sigui acelera y a bira mas urgente.

Publicatie Jaarverslag 2022

—————————————————————————————————————-

Oranjestad – Op 20 april boden de Voorzitter, mr. David Kock en de Secretaris, mr. Albert Braamskamp van de Raad van Advies het Jaarverslag 2022 van de Raad aan aan de Minister President. Zoals gebruikelijk geeft het jaarverslag niet alleen inzicht in de werkzaamheden van de Raad maar bevat het ook een aantal kritische beschouwingen op ontwikkelingen gedurende het verslagjaar.

In zijn voorwoord bij het jaarverslag 2022 wijst de Voorzitter op de noodzaak om ondanks het economisch herstel in 2022 de noodzakelijke hervormingen zoals o.a. neergelegd in het in het in 2020 uitgebrachte rapport Repositioning Our Sailsen het Landspakket door te voeren. In dit kader wordt met het thema van het jaarverslag dat dit keer de titel draagt Een Perfecte Storm, Laveren in een vergrijzingsgolf speciale aandacht besteedt aan het vergrijzingsproces dat mede als gevolg van de COVID pandemie de afgelopen jaren verder geaccelereerd is en steeds urgenter wordt.