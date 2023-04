Dia di Mama Tera: DNM ta lansa encuesta pa genera informacion di organisacionnan ambiental activo

Posted in

ORANJESTAD – Awe 22 di april ta e dia reconoci como Dia di Mama Tera, e fecha di e movimiento ambiental di mas grandi dedica na nos planeta. Directie Natuur en Milieu (DNM), e departamento encarga pa maneha asuntonan cu ta encera naturalesa y medio ambiente, ta lansa un encuesta den forma di un formulario digital pa asina colecta e datonan actual for di organisacionnan ambiental cu ta activo na Aruba. Den pasado DNM activamente a sondia rond pa colecta informacion di organisacionnan nobo y activo cu ta uni na e lista di por ehempelNGO’s cu ta trata temanan di naturalesa y medio ambiente. E biaha aki nos a haci uzo di un forma nobo di genera informacionfor di organisacionnan y otro iniciativanan. E encuesta aki taaccesibel via nos website www.dnmaruba.org door di click riba un link pa e formulario. E link pa e encuesta ta publica riba DNM su rednan social #dnmaruba. Tambe tin un QR code cu tahiba bo pa e encuesta uzando e camera di bo telefon celular. DNM lo haci e esfuersonan necesario pa asisti e representantenan di organisacionnan cu no ta dispone di un medio digital.

Den cuadro di proteccion, conservacion, restauracion y regeneracion di naturalesa ta importante pa comunidad taenvolvi den e proceso y p’esey nos mester datonan actual. DNM tin e deseo di ta na altura di e iniciativanan cu tin pa naturalesa y medio ambiente. Un ehempel ta Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) cu ta e autoridad cu ta haciendo trabounan na beneficio di naturalesa den e areanan protegi y maneha pa nan. Pero nan no ta e uniconan. Den comunidad tin hopi organisacioncu ta haci trabou pa flora y fauna local y den otro areanan. Akita unda nos ta wak e beneficio pa yena e formulario, ya cu esakita duna nos un bista riba e actividadnan, con esakinan taimpactando positivamente y cua ta esunnan cu falta. Den e forma aki, DNM conhuntamente cu ministerio di Naturalesa por formula y dirigi maneho strategico cu tin un resultado eficiente pa naturalesa y medio ambiente. Na e forma aki e organisacionnan ambiental formalisa y activo por bin na remarke pa subsidio, mirando cu nan trabou tin impacto positivo. Por medio di DNM como departamento encarga cumaneho (beleidsinstantie), por aloca e fondonan necesario segunprioridad y necesidad di naturalesa y medio ambiente.

E encuesta Formulario di Organisacion pa Naturalesa y Medio Ambiente ta sirbi 3 meta pa futuro:

• Bista riba e actividadnan pa naturalesa y medio ambiente di gobierno y otro organisacionnan , pa asina por forma cooperacion y participacion di comunidad ;

• Aporte di e organisacion nan pa yuda formula maneho st r ategico cu ta beneficia naturalesa y medio ambiente ;

• Aloca subsidio n a unda tin necesidad y prioridad general pa naturalesa y medio ambiente .

Por haya acceso na e Formulario di Organisacion pa Naturalesay Medio Ambiente riba nos website www.dnmaruba.org, door di click riba e boton encuesta/survey/enquête, y busca esun cuyama Formulario pa organisacion. Adhunto den e relato aki nos ta publica e QR code cu por haci uzo di camera di un telefoncelular. Pa asistencia pa yena e formulario, si no ta dispone di medio digital, por yama 5841199 pa haci un cita na DNM, situana B v/d veen Zeppenfeldtstraat 7, San Nicolas. Si bo ta un representante of ta miembro di un organisacion of iniciativa cuta trata cu tema di naturalesa y medio ambiente, por fabor yena e formulario.

Dia di Mama Tera ta un movimiento global cu ta busca paconecta hende, gobiernonan, institucionnan y negoshinan paparticipa y reconoce cu esaki ta un responsabilidad activo cucada un mester tuma pa acelera e transicion pa un economiasostenibel cu ta prospero y husto pa tur. E meta ta alcansabel si nos acelera e accionnan y nos tur traha hunto.

Feliz dia di Mama Tera 2023!