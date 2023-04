Sentencianan den caso ‘Flor’ / Uitspraken in zaak ‘Flor’

Posted in

Corte den prome instancia a dicta sentencia awe den e caso penal conoci como Flor, caminda cuatro sospechoso a wordo acusa di a comete violencia publico den Azia Restaurant riba 14 di november 2021 y destruccionnan. Un trahador di e restaurant a resulta seriamente herida.

Tur e sospechosonan, Y.T.M., K.H.W., A.C.D.W. y N.R.W.W., a wordo condena pa violencia publico.

Huez a ademas considera comproba cu e sospechoso N.R.W.W. a dal e sospechoso K.H.W. un mokete. Corte a rechasa eapelacion riba defensa legitimo cu a wordo hiba pa Y.T.M. y K.H.W.

Y.T.M. a wordo condena pa un castigo di trabao di 180 ora y un castigo di prison condicional di 2 luna cu un tempo di prueba di 2 aña.

Huez a considera comproba cu e sospechoso aki a causa lesionnan grave na e trahador di e restaurant.

Uitspraken in zaak ‘Flor’

Het gerecht in eerste aanleg deed vandaag uitspraak in de zaak die als Flor bekend staat, waarin een viertal verdachten wordt verweten dat zij op 14 november 2021 (openlijk) geweld hebben gebruikt in Azia Restaurant en vernielingen hebben aangericht. Daarbij raakte een medewerker van het restaurant ernstig verwond.

Alle verdachten, Y.T.M., K.H.W., A.C.D.W. en N.R.W.W., werden veroordeeld voor openlijke geweldpleging.

Verdachte N.R.W.W. had daarenboven een vuistslag uitgedeeld aan verdachte K.H.W.; ook dat vond de rechter bewezen. Het beroep op noodweer dat door de verdachten Y.T.M. en K.H.W. was gevoerd, werd door de rechter verworpen.

Y.T.M. werd veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van twee jaar. De rechter achtte bewezen dat het zwaar lichamelijk letsel van de medewerker van het restaurant door deze verdachte was veroorzaakt. T.M. moet een schadevergoeding van 3.500 gulden betalen aan het slachtoffer en aan hem werd ook een schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

De verdachte K.H.W. werd veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur met een proeftijd van 2 jaar.

De verdachte A.C.D.W., door de rechter beschouwd als aanstichter van het openlijk geweldsincident, werd veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, een voorwaardelijke celstraf van 2 weken met een proeftijd van 2 jaar.

De verdachte N.R.W.W. ten slotte werd veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken. De proeftijd werd gesteld op 2 jaar.

Het gerecht ging mee in het betoog van het openbaar ministerie dat de zaak schade heeft berokkend aan het imago van Aruba als veilige toeristische bestemming. Toeristen en ook burgers moeten zich beschermd en zeker kunnen voelen als zij zich in het Arubaanse uitgaansleven begeven.