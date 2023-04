Wendy’s Aruba ta introduci un pan, wrap, salada y campaña nobo Purba e Chimichurri Cheeseburger y biaha

ORANJESTAD (20 di april 2023) – Bo luga faborito pa come ta sigui brinda bo mas opcion riba su menu y exactamente manera bo ta gusta. Den luna di april Wendy’s Aruba a introduci su Chimichurri Cheeseburger, un dushi pan traha cu ingrediente fresco y di calidad manera semper ta haya cerca nos y tambe pa tur smaak bon cu tin den un saus di chimichurri. Fuera di esey y pa complace e peticion di cliente, Wendy’s a cambia su combo #5 cu tabata un Grilled Chicken Sandwich pa un GrilledChicken Ranch Wrap, mientras cu e opcionnan di salada a crece cu e Cobb Grilled Chicken Salad. Si esey no tabata hopi caba, Wendy’s Aruba ta yama danki na e sosten grandi cu pueblo di Aruba ta brind’e constantemente, door di bin cu un campaña caminda tin e oportunidad di gana un di dos certificado na balor di 3.000 pa biaha unda cu ta desea.

E Chimichurri Cheeseburger ta traha cu pan premium, burgerpatty di 100% carni, saus di chimichurri, garlic mayo, saus di keshi, berdura, tomati y siboyo fresco. Bo por hay’e su so of den combo y ta obtenibel pa un tempo limita. Pa hacie mas greatainda, Wendy’s Aruba ta invita tur su miembro di e Programa di Lealtad (Loyalty Program) pa cumpra e ChimichurriCheeseburger Combo scogiendo bo Coca Cola No Sugar pa participa den e rifa di dos certificado na balor di 3.000 pa biaha.

Pa participa ta masha facil, skirbi bo nomber, adres y number di telefon riba e recibo cu bo ta ricibi cu bo compra di e Chimichurri Cheeseburger Combo cu Coca Cola No Sugar y deposita esaki den e caha cu bo ta haya den tur cinco restaurant di Wendy’s rond Aruba. Bo tin te cu dia 30 di juni pa haci esaki. Dia 15 di juli ta saca dos ganado cu lo keda anuncia a traves di nos plataforma social y den prensa. Cada ganado por uza e suma aki pa cumpra pasashi y hotel pa e destino cu e ta desea.

Si ainda bo no ta miembro di e Programa di Lealtad di Wendy’s, no warda mas y cuminsa spaar bo punto. Djis bay riba www.wendysaruba.aw, click riba e tab di Loyalty Program y yena bo dato. Inmediatamente bo ta keda registra y cada bes bo haci bo pedido, bo ta duna bo number di telefon pa cuminsa acumula beneficio. Keda pendiente pasobra tin hopi mas promocion y sorpresa pa nos miembronan di Programa di Lealtad.

Wendy’s Aruba tin cinco sucursal rond di e isla pa sirbi miho. Bishita sea Wendy’s Cura Cabai, Santa Cruz, Tanki Leendert, Palm Beach of Boulevard. Nan ta yama bo bon bini tur dia di 7:00 AM pa 1:00 AM. E menu di desayuno ta obtenibel tur dia te 11:00 AM, mientras cu e servicio di delivery tambe ta na bo disposicion pa entrega bo pedido te na porta di bo cas, trabou of unda cu bo por ta. Pa mas informacion tocante e producto y promocionnan aki, bishita regularmente nos cuenta di Wendy’sAruba riba Facebook, Instagram y TikTok.