Secretario General di MEP: Mike Eman y AVP a celebra un victoria HUES A REPARTI 11 AÑA DI PRIZON TOTAL Y A KITA 2.4 MIYON CASH DI BENNY SEVINGER

Siman pasa, nos por a sigui cu hopi antencion e veredicto di Hues den caso Avestruz, esta e caso di corupcion di mas grandi den historia di Aruba. Avestruz ta e caso unda Benny Sevinger ex–minister di AVP y miho amigo di Mike Eman a mal uza su poder pa facilita su kring di amigo (family & friends), pa bende tereno di pueblo y bira miyonario. E amigonan tabata pidi terenocommercial, pero ya nan tabata tin cumprado. Por ehempel Leoncita a lanta diferente NV y uza hasta su propio jui e tempo aya di 19 aña como Director di N.V. pa un proyecto di 20 miyon florin. Manera a ricibi e tereno cu Benny a facilita Leoncita nan a bende esaki mesora y gana miyones. Banda di esaki, Benny tabatalaga su “best friend” Susebeek paga pa drecha su cas. Susebeek ta padrastro di La Reina del Sur Gerlien Croes. Asina a prueba den corte cu Susebeek a paga 100 mil florin pa traha cura di cas, cumpra un hardin y cumpra un gym extra luhoso pa Benny.

Hues a castiga actornan den caso Avestruz cu 11 aña di prizon:

Despues cu e caso a wordo trata di october te december 2022 a dura Hues 4 luna pa yega na un veredicto. Diabierna 14 di april,hues a sentencia tanto Benny Sevinger, como tur su amigonan cu un total di 11 aña di prizon. Na Orca Bank na Curaçao tin un cuenta cu un suma di 2.4 miyon florin riba dje, riba nomber di Susebeek, kende ta best friend di Benny Sevinger. E placa aki tambe a bini di bendemento di tereno. Den e sentencia di hues a dicta pa “verbeur” e suma aki. Pues, a dicta pa expropia y kita e suma aki di Benny Sevinger su best friend. Banda di esaki, hues a dicta cu Benny “himself” pa 5 aña no por aparece riba un listapolitico y tampoco por tin un funcion den aparato publico. Banda di tur esaki, hues a reparti mas di 100 mil na boet na diferente di e actornan. Mike Eman y su sapatonan bieu a traduci esaki den un victoria y a bay celebra.

Benny Sevinger y Mike Eman a sali celebra:

Despues di a Ricibi 11 aña di castigo total, alabes perdiendo 2.4 miyon cash cu hues a kita for di nan, mas e 5 aña cu Benny no por bay riba lista, Mike Eman a manda yama militancia pa bay cas di partido pa celebra. Como cu Fiscal a pidi 5 aña, pero hues a duna Benny 1 aña di prizon, Mike Eman y e sapatonan bieu di AVP,manera Dowers, De Meza, Marlon Sneek, Baba Herde y Mervin Wyatt Ras ta traduci esaki den un victoria pa celebra. Esaki tabata manera un clabo riba un caha di morto. E politiconan hoben den AVP a rabia masha hopi mes. Esaki a causa un descordia emocional masha grandi den e partido berde. Kico exactamenteMike Eman, Benny Sevinger y e sapatonan bieu a sali celebra ta incomprendibel den comunidad. Tension grandi den e partido berde, pero nos ta laga esaki pa nan mes splica pueblo kicoexactamente nan a celebra. Benny a grita den Parlamento di Aruba: “I don’t give a dahm!”. Tambe el a grita: “Chup’e!”. Wel AVP nunca, pero nunca mas!!