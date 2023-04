awe24.com tabata tin e previlegio pa busca e prome USB platinum edition cerca Chando

Despues di a cumpra e prome USB di Chando cu tur e exitonan di 80

Pa asina Chando por logra cubri su operacion na Medellin proximamente. Ayera ela anuncia e lansamento di e 2 USB cual a ser denomina como e Platinum Edition pa e fin di siman aki. Pa sorpresa di tur hende awe mainta ela whatsapp cu ya e USB 2 ta cla y como nos colega Richard tabata riba caya cerca di Net1 ela core bay lanta placa y core bay busca no 1 pero 2 USB di e Platinum Edition. Mesora ela sak’e for di e paki y a pone esaki play den su auto. Ela recomenda tur hende na e oficina pa tambe busca nan USB no pa e musica y e mixing nan so pero pa yuda nos amigo Chando logra haya su fondonan necesario pa cubri su operacion. 100 Florin, yama 569 4470

Share this: Twitter

Facebook