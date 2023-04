Minister Endy Croes: PROFESOR LUUTSEN DE VRIES TA PRESENTA E PROYECTO DI MODERNISACION DI LEYNAN DI ENSEÑANSA

Posted in

ORANJESTAD: Durante fin di siman di 17 te cu 19 di april 2023, profesor Luutsen de Vries tabata na Aruba y a duna un presentacion na Departamento di Enseñansa. Profesor de Vries, ta encarga pa trek e proyecto di modernisacion di leynan di enseñansa, traha leynan cu no ta existi ainda y skirbi un “Memorie van Toelichting”. Den cuadro di e Doorlichting Rapport, recomendacion 11, a skirbi un lista di leynan cu ta bieu y mester modernisa, esta e Landsverordening Kleuteronderwijs, Landsverordering Basisonderwijs y Landsverorderning Voortgezet onderwijs. Pa loke ta trata e Landverordening Hoger onderwijs mester wordo revisa y modernisa. Landsverordering Beroeponderwijs y Wet op Toezicht (WOT) di Inspeccion di Enseñansa no tin un ley existente. Den cuadro di esaki, a traha un plan pa cuminsa traha leynan cu no ta existi ainda, entre otro, LOT, cual ta Landsverordening Onderwijs Toezicht. Esaki lo ta rigi pa Inspeccion di Enseñansa cu tin cu controla e calidad di enseñansa di Aruba. E ley cu a skirbi bou di guia di Sr. de Vries hunto cu tur stakeholder, entre otro, Departamento di Enseñansa, Inspeccion di Enseñansa y Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) ta cla. Tanto e articulonan di ley, como e “Memorie van Toelichting”. Siman pasa, a present’e na tur stakeholder y schoolbestuur, unda cu nan tambe ta haya e oportunidad pa por duna nan comentario y a base di ereaccion por haci e ultimo ahustenan. Despues di esaki, a tuma contacto cu otro “stakeholders” di Departamentonan di Gobierno, pa manda nan e presentacion y asina nan tambe por duna nan comentario. Minister Endy Croes ta indica cu nan taden proceso final y despues di ricibi e presentacion lo traha riba nan pa por cuminsa cana e caminda, bay oficialmente DWJZ, Raad van Advies y finalmente hiba Parlamento di Aruba pa wordo aproba.