Partido Movimiento Electoral di Pueblo (MEP) PARLAMENTARIO DOWERS TA CHERCHA DI SECRETARIO DI ESTADO A yama Secretario di Estado ‘van Knuffelen’

ORANJESTAD – Recientemente miembro di ParlamentoArthur Dowers (AVP) a haci comentarionan denigrante di Secretario di Estado Alexander van Huffelen, a hacichercha y a ofende referiendo na dje como van Knuffelen.

Dialuna durante un debate publico tocante e aumento di costodi bida, e miembro di Parlamento Arthur Dowers a hacicomentarionan di mal gusto y cu falta di respet na Secretariodi Estado van Huffelen. E miembro di Parlamento Dowers a referi na van KNUFFELEN, como e persona cu kier a imponesu boluntad riba Gabinete Wever-Croes.

Prome Minister Evelyn Wever – Croes ta considera e comportacion aki como i respetuoso y tipico di partido AVP. Specialmente despues di cu un miembro di ParlamentoGerlien Croes (AVP) a informa con el a wordo humilia door di e club di “Old Boys” esta: Eman, de Meza, Sevinger, y Dowers, ora cu e y otro candidatonan hoben di e partido kier a trata e violacionnan di integridad di Parlamentario Benny Sevinger cu recientemente a wordo condena pa corupcion.

Pa finalisa Prome Minister a bisa: “No ta acceptabel cu Arthur Dowers, cu ta considera humilia hende muhe algo normal, haci mescos cu un funcionario Hulandes. No ta importa si e ta di acuerdo of no cu Secretario di Estado, humiliacion no ta acceptabel. Miembro di Parlamento Dowers mester ofrece sudisculpanan”, Prome Minister a bisa den Parlamento.



MEP -Partij:

Kamerlid Arthur Dowers (AVP) met kleinerende uitlating over Staatssecretaris Alexandra van KNUFFELEN



Kamerlid Arthur Dowers heeft zich gedurende een openbaar debat over de verhoogde kosten van levensonderhoud, laatdunkend en respectloos uitgelaten over de Staatssecretaris Alexandra van Huffelen . Kamerlid Dowers refereerde naar van KNUFFELEN, die haar wil imponeerde op het Kabinet Wever-Croes.



Premier Wever-Croes beschouwde dit als respectloos gedrag, typisch voor de AVP-partij nu Kamerlid Gerlien Croes (AVP) recentelijk heeft aangegeven hoe zij werd vernederd door de “oldboys club” van Eman, de Meza, Sevinger en Dowers, toen zij en andere jonge kandidaten van de partij, de integriteitsschendingen van de onlangs voor corruptie veroordeelde kamerlid Benny Sievinger wilden aankaarten.



“Niet omdat Arthur Dowers het kennelijk normaal vindt om vrouwen te vernederen, moet hij het ook met nederlandsebewindsvoerders doen. Het maakt niet uit of je het wel of niet eens bent met de Staatssecretaris, vernederen is niet acceptabel. Kamerlid Dowers doet er goed aan om excuses aan te bieden”, aldus Premier Wever-Croes in het Parlement afgelopen maandag.