Un persona a yega mal bati na Mc Donald’s Santa Cruz

Diaranson merdia a drenta informe di cu un persona a yega tur mal bati na Mc Donald’s na Santa Cruz, mesora a dirigi tamto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta traya di un hoben cu ta bay school na Santa Cruz y cu a caba di ser agredi pa otro muchanan di e mesun school y esaki no ta e prome biaha. Mayornan di e mucha a splica polis cu na multiple ocasion e grupo aki ta agredi e mucha na school pero aparentemente e school mes no ta haci nada. Polis a papia cu e mayornan y a conseha nan pa entrega keho na recherche ya cu esaki no ta e prome biaha.