Ministerio Publico a bay den apelacion den caso di 3 di e 12 sospechosonan di Avestrus / Hoger beroep tegen drie Avestrus-verdachten

Ministerio Publico no ta comparti e punto di vista di Huez den Prome Instancia den e casonan di e sospechosonan O.B.S., M.L.A. y P.T.A.S. y no ta de acuerdo cu e castigonan cu Huez a duna.

Ministerio Publico a exigi den Avestrus un castigo di prison incondicional di 5 aña contra ex-minister O.B.S. pa corupcion, estafa di Pais Aruba, maluso di su funcion, labamento di placa y malversacion.

Tambe Ministerio Publico a exigi pa S. wordo saca di derecho electoral pa un periodo di 10 aña.

Corte a condena S. pa un castigo di 12 luna, di cual seis luna ta condicional, pa corupcion y malversacion. El a wordo declara liber di estafa di Pais Aruba, maluso di funcion y labamento di placa. Corte a alavez sake for derecho electoral pa un periodo di 5 aña.

Contra e sospechoso M.L.A., Ministerio Publico a exigi un castigo di prison incondicional di 3 aña y un multa di 25.000 florin pa estafa di Pais Aruba, falsificacion y corupcion. El a wordo condena pa un castigo di 24 luna, di cual 12 ta condicional, un tempo di prueba di 3 aña y un multa di 50.000 florin. El a wordo declara liber di corupcion activo di e sospechoso O.B.S. y di falsificacion.

E sospechoso P.T.A.S., anteriormente ambtenaar di DOW, a wordo condena den Prome Instancia pa un castigo di 2 aña, di cual 1 ta condicional, pa corupcion y labamento di placa. El a wordo declara liber parcialmente di corupcion activo di e minister.

Mescos cu M.L.A. Corte a impone un condicion particular riba dje cu e no por pidi of haya optie riba erfpacht comercial pa un periodo di 3 aña. Corte a dicta ademas cerca e sospechoso P.T.A.S. cu e suma di 1.3 miyon dollar cu a wordo confisca, a wordo verbeurd verklaard. Ministerio Publico a exigi un castigo incondicional di 4 aña contra e sospechoso aki den Prome Instancia.

Ministerio Publico lo no apela e sentencianan di e otro sospechosonan. Pa mas leu conoci na Ministerio Publico na e momento aki, e siguiente sospechonan a bay nan mes tambe den apelacion, esta: O.B.S., M.L.A. y P.T.A.S. (Ministerio Publico tambe a apela) y C.R.M., E.R.W., N.D.N. y C.D.H.

Hoger beroep tegen drie Avestrus-verdachten

Het openbaar ministerie heeft hoger beroep ingesteld in de zaken van 3 van de 12 Avestrus-verdachten. Het OM kijkt anders aan tegen de beslissingen van de rechter in eerste aanleg in de zaken van de verdachten O.B.S., M.L.A. en P.T.A.S. en is het niet eens met de door de rechter opgelegde straffen.

Het OM had in Avestrus een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar geëist tegen de voormalige minister S. vanwege omkoping, oplichting van het Land Aruba, misbruik van functie, witwassen en verduistering. Eveneens werd geëist dat hij wordt ontzet uit het passief kiesrecht voor een periode van 10 jaar. S. werd door de rechtbank veroordeeld tot een straf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, vanwege omkoping en verduistering. Hij werd vrijgesproken van oplichting, misbruik van functie en witwassen. Voorts werd S. door de rechter ontzet uit het passief kiesrecht voor de duur van 5 jaar.

Tegen de verdachte M.L.A. had het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar geëist en een geldboete van 25.000 gulden vanwege oplichting van het Land, valsheid in geschrifte en omkoping. Zij werd veroordeeld tot een straf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, een proeftijd van 3 jaar en een geldboete van 50.000 gulden. A. werd vrijgesproken van actieve omkoping van de verdachte S. en van valsheid in geschrifte.

De verdachte P.T.A.S., voormalig ambtenaar bij de DOW, werd in eerste aanleg veroordeeld tot een straf van 2 jaar, waarvan 1 voorwaardelijk, voor omkoping en witwassen. Hij werd gedeeltelijk vrijgesproken voor de actieve omkoping van de minister. Net als M.L.A. werd hem een bijzondere voorwaarde opgelegd dat hij voor een periode van 3 jaar geen opties kan aanvragen of verkrijgen op commerciële erfpachten. Bij verdachte P.T.A.S. werd verbeurdverklaring uitgesproken van een in beslag genomen geldbedrag van 1.3 miljoen dollar. Het OM had eerder een onvoorwaardelijke celstraf van 4 jaar tegen hem geëist.

Het OM stelt geen hoger beroep in tegen de uitspraken van de overige verdachten. Voor zover het OM nu bekend is hebben de volgende verdachten zelf hoger beroep ingesteld: O.B.S., M.L.A. en P.T.A.S. (ook OM-hoger beroep) en C.R.M., E.R.W., N.D.N. en C.D.H.

