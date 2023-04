MINISTER ENDY CROES A REUNI CU THE LEGENDS SOFTBALL TEAM Organisado di COPA ABC 2023 cu ta tuma luga na Aruba dia 27 di april te cu 1 di mei proximo.

ORANJESTAD: Recientemente, Minister Endy Croes a reuni Sr. Lucindo Croes, Sr. Edgardo Dirksz y Sr. Eduard Dix di The Legends Softball Team. The Legends Softball Team ta un organisacion di softball di liga 40 plus. The Legends Softball Team e aña aki ta encarga pa organisa COPA ABC 2023. Un campeonato di softball entre Aruba, Boneiro y Curaçao y ta programa pa tuma luga na Aruba dia 27 di april te cu 1 di mei proximo na e veld di Flatstone. Mandatario di Deporte a indica cu e ta un bunita proyecto, cada aña e campeonato ta wordo organisa na un otro isla y den diferente categoria. E aña aki e campeonato di e hobennan ta tuma luga na Curaçao. The legends Softball Team ta den pleno preparacion pa e apertura cu ta tuma luga dia 27 di april proximo riba Dia di Rey. Ministerio di Deporte a duna un sosten na e torneo aki pa asina apoya e campeonatonan internacional cu ta wordo organisa. Alabes, Minister Endy Croes a ricibi un invitacion oficial pa lansa e prome bala di e campeonato ABC 2023. Finalisando, Minister Endy Croes a enfatisa cu e tabata un bon reunion y deporte por conta cu sosten di Ministerio di Deporte pa aporta na torneo internacional y asina sigui desaroya nos deporte den tur categoria.

