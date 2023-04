[VIDEO] Na warda nobo, polis a scucha tiro, sali haya auto den verboden, persecucion, sospechoso accidenta detencion.

Diasabra madruga birando mainta polisnan na e warda nobo a scucha tiro ey cerca y a sali bay wak kiko tabata pasando 2 patruya cu a sali mesora a nota un auto pasando den verboden mesora nan a bay su tras cu “zwaailicht” y sirena. A start un persecucion unda e vehiculo pasando den verboden den Koningstraat a hera accidenta frontalmente riba un otro auto cual e chauffeur tabata atento y a reacciona mesora y a reverse na tempo net pa evita e impacto frontal. Mientras e auto sospechoso e Kia Sportage A51032 a bira na man robes drenta den Weststraat y polisnan a bay su tras, e vehiculo aki a pasa tur crusada sin para y tabata evadi di para pa polis gar’e, e persecucion a sigui den Driemasterstraat e sospechoso a sigui den Driemasterstraat y na e rotonde a bay den Lucianitastraat direccion pabao pasando duro riba e “verkeersplateau” y despues a bira bay nort pabao di Ban Ban Cafe. Bayendo nort a bira na man robes na un caminda cu final pa bay na e gallero y tire shop. Den e pida caminda ey ela baha for di caminda dal na un spandraad ranca un palo di lus pa asina finalmente bay para dilanti e tire repair shop. Eynan polis a logra captur’e y a detene. Polis a nota cu ora e chauffeur a ranca e spandraad e chauffeur a kap su frenta y a resulta herida, polis a pidi ambulans pa bini na e sitio. Polis a nota tambe cu e chauffeur tabata bao influencia di un of otro substancia y a haci un buskeda intensivo pa un posibel arma den e auto pero no a logra haya esaki. Mientras a spera riba e ambulans e chauffeur a cuminsa bin bij y a pidi sorry pa locual ela haci y cu e no tabata sa mes kiko e tabata haciendo. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte escolta pa polis na hospital. Polis a confisca e auto pa mas investigacion.

