OPINION: Aruparking a cancela conferencia di prensa te proximo aviso pero no a aplasa e fecha di re-introduccion, hopi di e machinenan ta daña of no ta traha!

For di algun dia caba Aruparking a menciona un fecha di re-introduccion di paga pa staciona den areanan den Oranjestad, of sea nan a bira doño di tur lugar di parkeer den Oranjestad, ademas a yama un conferencia di prensa pa anuncia nan re-iniciamento di funcionamento. Pero algun dia pasa prensa a haya un notificacion di cu ta aplasa e conferencia. Ora nos coleganan a investiga a bin resulta cu e machinan pa paga a daña of no ta traha debidamente. Techniconan ta trahando pa drecha esakinan pero parce nan no ta kedando cla pa esaki y awor pueblo ta haya su mes den un duda si nan paga na e machine cu esaki lo keda registra debidamente. Pero ningun momento a aplasa e fecha di re-introduccion di e plan diabolico pa castiga e pueblo humilde aki cual ta pasando den momentonan sumamente dificil.

Share this: Twitter

Facebook