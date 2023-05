Botonan ta dal den otro y un boto ta zink na Barcadera / Aanvaring op zee tussen twee boten, een boot zinkt

Den oranan di anochi un accidente a tuma luga riba lama caminda dos boto a dal den otro den area di Barcadera. E Centro Maritimo di Operacion di Wardacosta den oranan di anochi a ricibi un yamada via di e canal di VHF 16 ku tin un accidente ku a tuma luga den area di Barcadera caminda un boto lo a zink. Mesora Wardacosta a dirigi un Metal Shark pa bai na e area.

Na yegada na Barcadera, e agentenan di Wardacosta a mira e boto ku a zink y algun persona riba un otro boto mara na cantu di rif. E agentenan di Wardacosta a yuda e personanan di e boto ku a zink subi riba e Metal Shark y a hiba e personanan leshona na waf di Barcadera caminda un ambulance y polis tawata warda nan. E Metal Shark a regresa despues bek cerca e capitan di e boto ku a causa e accidente ku polis, pa por bai ku e capitan for di e sitio. E investigacion den e caso aki lo sigui.

Aanvaring op zee tussen twee boten, een boot zinkt

In de avond uren heeft er een ongeval op zee plaatsgevonden waarbij twee boten in aanvaring zijn gekomen bij Barcadera op Aruba.

Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht heeft in de avonduren via het kanaal VHF 16 een oproep gekregen dat er een ongeval bij Barcadera heeft plaatsgevonden, een boot zou na de aanvaring gezonken zijn. De Kustwacht heeft onmiddellijk een Metal Shark naar Barcadera gedirigeerd om poolshoogte te nemen.

Bij aankomst ter plaatse hebben de kustwachters een gezonken vaartuig waargenomen. De boot, die het ongeluk veroorzaakte lag verderop aan de kant van het rif aangemeerd met een aantal gewonde personen aan boord. De kustwachters hebben de personen van de gezonken boot geholpen om aan boord te komen van de Metal Shark. De gewonden zijn vervolgens door de kustwachters naar de haven van Barcadera vervoerd, waar een ambulance en de Politie op hun stond te wachten. De Metal Shark van de Kustwacht is hierna samen met leden van de Politie naar de boot, die de aanvaring heeft veroorzaakt, teruggekeerd om de kapitein mee te nemen. Het onderzoek in deze zaak loopt.