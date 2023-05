We worden doodgegooid met advertenties van Open AI Chat GPT wat een geweldig programma moet zijn als je stukken tekst nodig hebt of als bepaalde artikelen herschreven moeten worden.

MAAR……. Wat blijkt!

Open AI Chat GPT hanteert blijkbaar de wetten en regels van Facebook Fact-Checkers.

2 voorbeelden en test.

1. Ik had een aangifte die naar het OM moet met een zaak die ik verder uitgezocht wil hebben.

Namen, data en voorvallen werd er benoemd in de bewijsvoering. Om alles in goed Nederlands gezet te krijgen, dacht ik laat Open AI Chat GPT de aangifte lezen en eventueel een betere woordstructuur aanbrengen.

Tot mijn grote verbazing werd alles rood en met een waarschuwing dat ik de standaard regels niet respecteerde, weigerde Open AI Chat GPT weigerde iets te doen. Er was zelfs een hint dat ik direct aangifte moest doen bij OM!! Ik schreef dat dit de aangifte was en of er alleen gekeken kon worden of er misschien zaken beter omschreven kunnen worden. Na de weigering attendeerde ik Open AI Chat GPT dat er aan censuur wordt toegepast! Die stelling bracht het programma in een “loop”.

Om een lang verhaal kort te maken, na 7 keer hetzelfde stuk op te sturen, kreeg ik een verbeterde versie!

2. Na tekst 1 maakte ik een test want ik wilde weten waar Open AI Chat GPT zijn wijsheid vandaan haalde. In de reclames wordt er alsmaar gepraat over “alle informatie van internet” maar wat blijkt na tekst 2, dat bij alle stukken duidelijk Facebook Fact-Checkers wordt gebruikt of je wel zgn de waarheid schrijft! Tekst 2 werd wederom geweigerd en pas na wijzen op censuur en vasthouden dat, Open AI Chat GPT met beperkte informatie werkt, was wederom na 7 maal dat ik een aangepaste tekst kreeg.

Vervolgtest

Rond 21:30 uur pakte ik tekst 2 en zette deze in 3 van mijn Facebookgroepen en sloot mijn computer af.

Bij het opstarten de volgende morgen gaf Facebook aan dat het bewuste stuk geblokt was en ik me niet hield aan de community regels! JAWEL, DEZELFDE BOODSCHAP ALS BIJ Open AI Chat GPT!

Na protest aangetekend te hebben, draaide FB de zaak terug en zette alsnog het stuk in de groepen!

Kortom, Open AI Chat GPT en Facebook Fact-Checkers zijn duidelijk 2 handen op eén buik en is eerstgenoemde niet een OPEN AI maar een programma wat blijkbaar het onmogelijk maakt om je eigen mening of aangiftes nog te beschrijven op een computer.

John H Baselmans-Oracle