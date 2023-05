FPNA y DNM ta invita publico pa anochi informativo tocante malesanan di coral

ORANJESTAD – Directie Natuur en Milieu (DNM) departamento encarga cu duna conseho riba maneho di naturalesa y medio ambiente pa Aruba, conhuntamente cuFundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), un fundacionindependiente encarga cu e conservacion y maneho di areananterestre y marino proteha na Aruba, ta invita comunidad cu tainteresa di sa mas di e malesanan cu ta afectando hopi coralnanden e region di Caribe y cu probablemente a wordo observa na Aruba recientemente.

Algun luna atras DNM y FPNA a informa comunidad di e potencial cu algun coral lo ta afecta pa malesa den area di Boca Catalina. DNM y FPNA a realisa algun sondeo durante transcurso di e lunanan pa observa esaki nan. Aki a haci sondeoriba e coralnan y a saca potret, pa asina determina cua ta ecoralnan cu lo ta afecta of no pa malesa di coral e.o. yama StonyCoral Tissue Loss disease. E situacion di un cantidad di ‘starcorals’ y di ‘brain corals’ tawata den un estado critico, pero no por a determina si ta trata di e malesa menciona of otro malesa. Locual si a determina ta cu hopi di e coralnan den e area aki tamorto desde un tempo caba. DNM y FPNA conhuntamente cualgun partner local, a bini hunto un biaha mas pa sigui cumonitoreo. Tambe DNM y FPNA a institui un ‘werkgroep’ y tambe tin planea trainingnan cu dive centers pa monitorea coralnan den otro areanan tambe.

Kico a wordo haci?

E werkgroep ta consisiti di FPNA, BRA, Directie Scheepvaart, DLVV y a traha riba un Standard Operating Procedure (SOP) paprepara di antemano prome cu malesanan agresivo manera Stony Coral Tissue Loss Disease yega Aruba. DNM y FPNA taden contacto continuamente cu partnernan den region yinternacional manera Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment(AGGRA) y ‘MPA Connect’ pa determina e condicion di e coralnan. Lastimamente, na islanan Boneiro y Corsou ya e malesa a wordo raporta y a determina cu e ta presente. Tambe conhuntamente cu asistencia di Ministerio di Naturalesa(MinTINO) a traha un video di demostracion con ta realisa e protocol pa decontamina ekiponan di buceo y snorkel paprevencion. E workshops pa diversnan ta planea pa e diananvenidero despues di e nochi informativo.

Anochi di informacion pa comunidad

Nos ta invita tur divers, esnan cu ta snorkel, piscado y comunidad completo pa asisti na e anochinan informativo, na unda nos lo comparti mas di e malesanan di coral cu ta presente den Caribe y con pueblo por asisti den combati e malesanan. Diahuebs 4 di mei na MFA Paradera di 7or pa 8:30 di anochi of diabierna 5 di mei na MFA Savaneta mesun orario nos lo splicae situacion y con nos tur por yuda. Por tuma contacto na marinepark@arubanationalpark.org pa mas informacion.