Resort Mas Eco-Certifica den Caribe ta Recertifica Como LEED Gold Mesun momento cu informe di United Nations ta declara cu mundo mester actua ainda mas lihe pa evita e limite di aumento di temperatura di 1.5°C

EAGLE BEACH, Aruba – Mei 3, 2023 – Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba a

trece oro cas atrobe: LEED Gold. E prome hotel den Caribe certifica como

Carbon Neutral a recertifica como LEED Gold na e nivel mas estricto

conoci como v4.1. Esaki a sosode mientras e informe di United Nations di

Maart (Synthesis Report) crea door di nan Panel Intergubernamental pa

Cambio Climatico ta drasticamente corta e periodo cu humanidad tin pa

evita un aumento di temperatura di 1.5 grado Celsius causa door di global

warming cu 10 aña.

E importancia di certificacion LEED

LEED (Liderazgo den Energía y Diseño Ambiental – Leadership in Energy

and Environmental Design) ta e sistema di evaluacion di edificio “green”

mas usa y reconoci na mundo. Disponibel pa practicamente tur tipo di

edificio, certificado LEED ta proporciona un marco pa edificionan sostenibel, altamente eficiente y

economicamente beneficioso, cu ta ofrece beneficionan ambiental, social y gubernamental. Un

certificado LEED ta un simbolo di logro y liderazgo den sostenibilidad reconoci mundialmente.

Capturando Aruba su solo abundante ta prioridad top riba e lista

Desde e ultimo inspeccion y renobacion di e resort su certificacion LEED, nan a sigui perfecciona nan

programa di sostenibilidad den varios departamento. Esaki ta sigui mehora e experiencia di su

huespednan pa un vacacion sin culpabilidad (guilt-free vacation). Mehoracionnan ta inclui:

● Sun-powered jacuzzi. E jacuzzi ta wordo keinta 100% door di panelnan solar.

● Solar water heaters. Solar water heaters a wordo instala pa e sistema di awa cayente di e

cambernan. Esaki a baha consumpcion di gas cu mas di 55%.

● Smart insulation coating y sistema di airco VRF. E hotel su interior y exterior a wordo cubri cu

un capamento di insulacion di pintura MIG cu ta mantene e calor causa door di solo pafo y e

frieuw di airco paden. E capamento di MIG ta mas efectivo cu pinturanan di insulacion. Esaki

hunto cu e instalacion di un sistema nobo di airco di fluho variabel (VRF) ainda mas eficiente den

un ala di e hotel a conduci na un reduccion di 15% di consumo di energia den e ala aki y un

reduccion di 6% adicional di e consumo di energia pa henter e hotel.

● Limpieza di tereno mas keto y limpi. A upgrade algun herment di gasolin pa herment electrico

cual ta corta consumo di gasolin, ta produci menos ruido y polucion.

● Aire purifica. A haci un audit pa controla e calidad di aire den e interiornan di e resort pa

garantisa un standard halto di aire limpi pa huesped y trahadornan.

E resort a inverti 1.5 miyon florin den su iniciativanan di sostenibilidad menciona ariba. Hunto, nan a

reduci consumo di energia di e resort cu un otro 25%.

Un logro impresionante den e punto di LEED di e resort ta cu Bucuti & Tara ta clasifica 6 punto ariba di e

promedio global pa conservacion di energia. E resort a disminui su uso total di energia y tambe e uso

total di energia per ocupante a disminui cu 12%+ for di 2021 te 2022. Maske e pandemia tawata

andante, e propiedad ainda tabata tin su ratio di ocupacion halto normal di 97%+.

E compromiso di Bucuti & Tara pa ta e hotel mas sostenibel posibel ta inclui cu e resort mester a retrofit

su dos edificionan principal ampliamente, cu tin 18 y 35 aña caba, pa logra su certificacion LEED original

na 2015. Esaki tawata un reto inicialmente considerando cu construcion nobo ta mas facil pa traha segun

e normanan di certificacion LEED den comparacion cu retrofitting, pero nan a logr’e.

Na caminda pa net zero

Bucuti & Tara tin e mayor cantidad di eco-certificacion den ful Caribe. E ta e unico hotel den mundo cu

tin un United Nations Global Climate Action Award como tambe e premio di Tourism for Tomorrow

Climate Action Award di World Travel & Tourism. E propiedad aki a haya su prome certificacion LEED na

2015 despues di un renovacion extensivo. Desde cu Bucuti & Tara a bira e prome hotel certifica como

Carbon Neutral den Caribe na 2018, e ta sigui usa e structura di e eco-certificacionnan mas sobresaliente

manera LEED mientras pa implementa mas iniciativanan pa alcanza su siguiente meta: Net Zero.

Proximo, e resort ta impulsando pa bira un di e prome hotelnan na mundo cu lo ta Carbon Negative.

“Bucuti & Tara ta sigui eleva nan comprension di sostenibilidad tanto den nan oferta na huespednan

como den nan operacion di hospitalidad. E concentracion pa mantene nan certificacion di construction

LEED Gold y sobresali den e categoria mas halto di edificionan globalmente reconoci pa reduci emisionan

y integra ambientenan interior saludabel pa combati cambio climatico no ta un tarea facil,” ta relata K.

Denaye Hinds, LEED AP. “Nan ekipo ta dedica na haya solucionnan ambiental cu beneficionan pa medio

ambiente y nan huespednan.”

“Bucuti & Tara Beach Resort ta sigui siña y aplica locual ta wordo comproba den ciencia, incluyendo e

rekesitonan di LEED, mientras nos ta continua di traha riba nos meta di bira un di e prome hotelnan na

mundo cu ta Carbon Negative. Nos kier haci nos parti pa mantene keintamento global bou di 1.5°C,”

Ewald Biemans, Propietario/CEO di Bucuti & Tara Beach Resort, ta comparti.

E resort ta sigui cu su compromiso pa brinda tur su trahadornan un ambiente di trabou seguro y cada

huesped un biahe sin culpabilidad (guilt-free vacation). Tambe nan ta enfoca pa preserva Aruba su

recursonan natural pa futuro generacion por continua di disfruta di nan.

Pa haya sa mas, bishita Bucuti.com