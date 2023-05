Secretario General di MEP a tuma nota cu AVP ta den un crisis interno enorme. AVP ta den un desbalansa total. Auto destrucciontumando luga desde cu Mike Eman a brasa corupcion y a invitaactivistanan di AVP pa bay celebra e hecho cu Benny Sevinger a wordo haya culpable cu un condena di 1 aña di prison. Alabes a incauta (kita) 2.4 miyon florin for di un cuenta di nan na Orca Bank na Curaçao placa procedente di bendemento di tereno, estapatrimonio di Aruba. Un lider normal na su tino mester a actuadiferente, pero e actitud di Mike Eman aki ta bisa hopi di Mike Eman y AVP. Ta duna di conoce publicamente cu muyprobablemente Mike tambe lo a ricibi fondonan via Benny diplaca di benta di tereno. Esaki ta significa si Mike laga Benny cayBenny lo basha abou riba Mike y kisas esaki ta e unico rason cu Mike Eman ta defende Benny (awor un criminal condena pa hues) te na morto.

Mike Eman a ricibi placa preto:

Mike Eman a ricibi varios transferencia na balor di 50 mil us dollar (90 mil florin) riba su propio cuenta. Esaki a wordo publicavarios biaha cu prueba interno di un banco local. E transferencianan aki a bini di Tradequip CA desde Maracaibo cualta compania di Roberto Rincon kende a wordo cera na Merca pa soborno di mas di mil miyon dollar. Durante eleccion naseptember 2013 e transferencianan aki a tuma luga. Nos por cordacon AVP a sera campaña cu Lighting Parade cu 13 banda ribatrailor cu tur cos paga pa asina tur hende jump pornada y influencia eleccion cumprando voto. Te na 2020 a logra pone man riba e documeto aki cu por prueba e fechoria di Mike Eman y AVP y con Mike tabata ricibi placa preto pa cumpra voto. Claro a entrega mesora un keho oficical na Ministerio Publico pero te cu awe no a tende nada mas. Despues a compronde cu nunca peronunca e banco en cuestion a meld e transactie aki na Banco Central cual tabata su obligacion pa ley. Mesun momento Roberto Rincon ta handdeliver peticion pa un tereno di 5000m2 cercaBenny Sevinger y ta ricibi un tereno. Asina e “Mafia” di Mike Eman y Benny tabata funciona. Lo ta bon pa Mike Eman bin dilanti y splica pueblo di e transferencianan (regalonan) aki. Lo tabon pa Ministeriop Publico tira un bista profundo riba esaki. Kehooficial ta entrega desde 2020. Kisas ta coincidencia cu Mike Emanta defende Benny Sevinger na e forma cu Mike ta hacieno esaki? Con votadonan di AVP ta sinti nan mes? Contento of gaña? Manipula kisas? Disgusta? Bati? Ex Minister di AVP Paul Croes sintando su condena di KIA actualmente y un otro ex Minister diAVP Benny Sevinger sentencia den caso historico Avestruz y lider di partido ta invita votadonan pa bay celebra? Het kanverkeren! Nunca pero nunca mas AVP por ricibi un voto diconfiansa. Tur e sapatonan bieu a djodjo cu placa di pueblo, hortae pueblo aki formalmente y tapa pa otro. E CLAN interno di AVP esta Mike Eman, Benny Sevinger, Arthur Dowers, Mike De Meza entre otro hamas por bini bek! Adhunto,prueba di e transferenciadi Roberto Rincon pa Mike Eman “himself”! Ministerio Publicotira un bista!