[VIDEO] Truck staciona na un subida a baha crusa caminda basha cura y kibra muraya di cas

Diamars mainta a drenta informe di un accidente na Piedra Plat, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur a staciona e truck na un subida y pa un of otro motibo no a pone den park of hisa rem y e chauffeur a baha bay busca algo pero despues di cube chauffeur a baha e truck su so a baha bay kibra cura y sigui bay dal kibra muraya di cas na e camber unda un homber di edad ta drumi. Afortunadamente e habitante no tabata den e camber y asina ningun hende a resulta herida. Como cu e truck no tabata tin ni seguro, ni keuringskaart, tampoco e number no tabata cuadra polis a confisca e truck.

