LEO Club Aruba cu projecto pa nos animalnan.

Aruba Lions Club sirbiendo comunidad pa mas cu 75 aña, ta conoci tambe pa su club di hobennan entre 12 cu 17 aña LEO Club, cu ta esnan cu ta wordo guia pa reuni den grupo, y trese projectonan pa comunidad trahando como voluntario.

Den e caso aki e muchanan di LEO Club Aruba ta organisando un projecto pa yuda “Luna Foundation” cu ta un fundacion cu ta percura pa cuida nos animalnan sin doño y tambe concientisa nos comunidad riba cuido di nos animalnan.

E hobennan di LEO Club Aruba cu e prejecto aki ta hasi un jamada na comunidad pa trese cuminda di cacho cu lo bai wordo entrega na e fundacion aki riba e dia cu nan lo bai yuda como voluntario pa baña e cachonan y tambe hasi e lugar limpi etc.

LEO Club Aruba lo ta Diasabra awor dia 13 di Mei 2023 for di 10or di mainta pa 12or di merdia na Aruba Lions Club na Engelandstraat nr. 11 na Eagle.

Riba e dia aki LEO Club lo ricibi cuminda di cacho segun e preferencia di cada persona manera; sako di cuminda pa cacho (48Lbs) of (32Lbs), caha di bleki di cuminda pa cacho, tambe por den forma efectivo pa nan por busca e producto.

Ta algo chikito pa bo por yuda un bestia, pero pa e bestia ta algo hopi grandi.

E projecto mes lo tuma lugar e siman siguiente unda e muchanan di LEO Club lo bishita e tereno di Luna Foundation pa por hasi nan trabou voluntario durante e dia y pa despues hasi entrega di e cuminda pa cacho cu a wordo colecta.

Manera cu e lema di e projecto aki ta “Nos ta siña respeta tur bida, y nos ta siña stima tur loke tin bida” asina den e caso aki duna e cachonan aki un bida normal cu nan tambe merece.

Di e hobennan aki sigur ta algo di aprecia pa mira con ta hinka tempo den actonan y actividadnan hopi valioso cu ta demostra cu nan ta siña stima bida cuminsando for di bestia y asina stima hende. Esun cu ta siña nos mas di humanidad, no tur ora ta e ser humano.

LEO Club Aruba ta warda pueblo en general diasabra awor 13 di Mei pa 10or di mainta na Aruba Lions Club na Eagle pa por ricibi boso donacion di cuminda pa cacho y laga e gesto aki yena bo curazon cu felicidad di por yuda un bida mas y hasi un cacho feliz.