A firma akuerdo di koperashon entre Korte Komun di Hustisia i Korte di Hustisia di Sürnam /

WILLEMSTAD – Riba 8 di mèi último, na kantor di Konsulado di Sürnam na Willemstad a firma un akuerdo di kolaborashon entre Korte Komun di Hustisia i Korte di Hustisia di Sürnam. E firmantenan di e akuerdo aki ta e presidentenan di e Kortenan, i a firma esaki den presensia di e kònsùl-general di Sürnam, señora Zuiverloon, i señor Steg, asesor di maneho di Korte Komun di Hustisia. Presidente di Korte di Sürnam, Mr. Rasoelbaks, tabata presente atraves di un konekshon di vidio digital.

Ku e firmamentu di e akuerdo aki a intensifiká e koperashon entre e dos Korte ainda mas, despues ku anteriormente, na òktober 2022, un delegashon di Korte Komun di Hustisia a bishitá Sürnam. Durante e bishita ei, a entablá un koperashon renobá entre e Kortenan, i ademas a akordá ku Korte di Hustisia di Sürnam lo por hasi uso di e sistema di registrashon desaroyá pa Korte Komun. E akuerdo firmá riba 8 di mèi ta relashoná ku e intensifikashon di e koperashon riba entre otro e áreanan di maneho di empresa, digitalisashon i kapasitashon.

Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Hof van Justitie van Suriname

WILLEMSTAD – Op 8 mei jl. heeft ten kantore van het Surinaamse consulaat in Willemstad de ondertekening plaatsgevonden van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Hof van Justitie van Suriname. De ondertekenaars zijn de presidenten van de Hoven en vond plaats in bijzijn van de Surinaamse consul-generaal mevrouw Zuiverloon en de heer Steg, beleidsadviseur bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De president van het Surinaamse Hof, Mr. Rasoelbaks, was via een digitale videoverbinding aanwezig.

Met de ondertekening van deze overeenkomst is de samenwerking tussen beide Hoven verder geïntensiveerd, na een eerder bezoek in oktober 2022 van een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie aan Suriname, waarbij een hernieuwde samenwerking tussen de Hoven is aangegaan. Tijdens dit bezoek was tevens het gebruik van het door het Gemeenschappelijk Hof ontwikkelde registratiesysteem door het Hof van Justitie van Suriname overeengekomen. De op 8 mei getekende overeenkomst ziet op de intensivering van de samenwerking op onder meer bedrijfsvoering, digitalisering en opleidingen.