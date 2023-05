Diabierna atardi a drenta informe di cu lo tin un baby locked den auto y no ta reacciona den e parkinglot di Do It na Shaba, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un baby sera den auto y e mama no ta presente, polis a kibra e bentana y a saca e baby pero e tabata ok.

E baby tabata sera den un Ford Edge y polis a bay paden yama e mama y esaki a sali pafo mesora. Danki Dios cu e baby tabata ok, pero asina mes polis a hala atencion di e mama.

