Dia Mundial di Parhanan Migratorio 2023. Awa ta sostene bida di parha

ORANJESTAD – Awa ta e fuente di masimportante pa sostene bida di parhananmigratorio. Esaki tambe ta e tema pa cu e observacion bi-anual di parhanan migratorio2023. Dia mundial di parhanan migratorio,World Migratory Bird Day, ta observa oficialmente riba dia 13 di mei y tambe na october 14, 2023.

Dicon a scoge e tema di awa pa e dia aki ?Pasobra calidad y cantidad di awa na alcanse di parhanan ta bou di menasa na diferente parti di mundo. P’esey e organisacionnan a uni y a bincu un campaña strategico pa trece mensahenanclave pa e dia Mundial di Parhanan Migratorio.E organisacionnan ta consisti di: The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), the African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA), the non-profit organization, Environment for the Americas (EFTA) and the East-Asian Australasian Flyway Partnership (EAAFP). E deseo di e unificacion aki ta pa eleva conscientisacion pa parhanan migratorio y nannecesidadnan. Cu esaki tambe ta desea mascooperacion internacional pa conserva no solamente di e parhanan, pero tambe nanhabitat. Directie Natuur en Milieu (DNM) tareconoce e importancia di nos bahianan of tambe saliñanan aki na Aruba pa e parhananmigratorio cu ta bin aki pa descansa, come ybroei. E condicionnan mester keda faborabel na e sitionan cu ta fuente di bida pa parhanan, asina nos por keda brinda e servicionan.

Parhanan migratorio ta depende di diferente fuente di awa manera, lama, lagun, rooi, dam ybahia. Y manera na paisnan mas grandi cu tinotro fuentenan di awa manera: lagonan, marshesy pantanonan (swamps). Na e sitionan akisiguramente lo tin matanan cu ta brinda lugar paalimenta, broei, sosega y sconde. E areananunda tin awa y mata ta forma habitat ideal paparhanan. E areanan aki ta importante pa nandescansa pa haya forsa despues di nan biahelargo y tambe temporada friu na otro parti diunda no ta originalmente. Pero nan habitat y ecosistema acuatico ta bou menasa door di factornan humano y demanda pa awa y espacio. Algun factornan adicional cu ta forma menasa taentre otro polucion, cambio climatico y scarcedad di awa.

Retonan local

Aki na Aruba tambe nos tin areanan cu ta bira habitat pa parhanan manera bahia, saliña, dam y rooi. E lugarnan aki hopi biaha a bira drumideradi parhanan local y esunnan cu ta di bishita. Manera tur caminda aki na Aruba tambe nos por mira e factornan cu a bira retonan local, manera scarcedad di awa pasobra ta temporada di secura, nos damnan ta seco, tin demanda haltopa espacio pa vivienda. Nos saliñanan naturaltambe ta seco. Ta un solo lugar cu tin awa na abundancia ta na Bubali Plas y aki tambe por wak mas parhanan tambe.

Retonan internacional

Na otro pais tambe tin retonan na escala grandi, por ehempel den e Basin na Asia (AmuyeHeilong), tin reto door di cambio di clima y destruccion di habitat. Na Merca, na e estado di Utah, e Great Salt Lake ta bou menasa di desaparicion completo den e siguiente 5 añanan. Na Africa tin retonan di disertificacion, deforestacion, secura extremo, perdida di suelo y vegetacion den regionnan semi-arido manera na Sahel Africa. Por a tuma nota cu na Francia na e region na costa, Pirineo Oriental a declara oficialmente secura. Debi na esaki Francia a pone restriccion na hende pa no uza awa pa laba auto of muha mata den cura, pavia di scarcedad di awa.

Dia mundial pa parhanan migratorio ta un yamada internacional pa tuma accion paproteccion di parha. Dia 13 di mei ta e promedia di observacion pa parhanan migratorio pa2023. Na october lo ta e otro debi cu e ciclo natural di migracion di parhanan ta tuma lugar na diferente momento den e parti di mundo cu ta e hemisferio zuid y e otro nort. Den e dianan akirond mundo tin eventonan organisa cu ta yudaconscientisa riba e temanan di parha migratorioy e importancia di awa. Por pensa riba actividadnan na scolnan, manera charla informativo cu muchanan di scol, accionnan di limpiesa den areanan cu ta habitat pa parha, yasociacionnan no-gubernamental cu ta vocifera pa naturalesa.

DNM ta haci apelacion na comunidad pa ehercecautela ora ta trata cu parhanan salvahe local y migratorio. Nos ta enfoca riba e ley protecciondi sortonan (Landbesluit beschermde flora en fauna) y por consulta esaki via nos websitednmaruba.org asina bo ta na altura cua ta e avifauna (parhanan) protegi den e ley aki. Nos ta desea tur hende Feliz dia Mundial paParhanan Migratorio 2023, y ta preferibelobserva y laga den trankilidad tur parha salvahe.Si ta desea di pone awa accesibel pa parha por haci esaki, pero no ta deseabel pa alimenta parhanan