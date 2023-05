OPINION: 3de Nederlandse kazerne op Wakawa

Posted in

3de Nederlandse kazerne op Wakawa

Uit interne berichten vanuit defensie blijkt dat er een volledige kazerne gebouwd wordt op Wakawa. Men zegt dat het is voor alle uitgezonde Nederlandse manschappen die in oefening zijn voor 3 maanden en op die plaats moeten slapen, zich bezighouden, oefenen en hun tijd verslijten! Kortom, Wakawa is geen landgoed voor te oefenen maar ook een compleet dorp voor het Nederlandse leger!

Volgens deze bronnen zijn Parera en Suyvesant te vol om nog militair personeel te herbergen! Wat op zich al een vreemde situatie is. Klaarblijkelijk worden onze eilanden volgestouwd met militair personeel dat volgens Nederland, de Zuid-Amerikaanse bedreigingen vanuit Rusland moeten monitoren (via onder andere de drones). Men is de bewegingen aan het volgen van hun “Zuid-Amerikaanse” (lees Chinese en Russische) vijanden!

De grote hallen die gezet zijn en nog komen, hebben duidelijk meer betekenissen als wat extra manschappen te herbergen. Laat staan de vele vreemde nachtelijke oefeningen die er met de regelmaat van de klok gehouden worden.

Wederom wordt een natuurgebied totaal vernietigd en wordt er een compleet dorp gebouwd met toestemming vanuit de politiek die blijkbaar zwichten voor de oorlogszuchtige Nederlandse defensie die denkt een Rusland en China te kunnen controleren vanuit een eilandje.

Alles is mogelijk maar Nederland brengt de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao in gevaar door van de eilanden een militaire basis te maken.

Worden wij als bewoners daarom langzaam maar zeker “opgeruimd”?

J.H Baselmans