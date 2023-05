Directie Financiën cera mainta

ORANJESTAD – Directie Financiën ta informa cu nan lo ta cera pa publico diaranzon 17 mei 2023 di 7:30 am te cu 12:00 pm pa motibo cu lo bay over na upgrade sistemaadministrativo.

Pa es motibo aki e sistema administrativo lo no ta disponible durante e orario menciona.

Lo reanuda servicio normal pa publico parti merdia desde 1:15 pm – 3:00 pm.

Nos ta sigui atende clientenan via telefoon y email. Pa cualkier pregunta of informacion, por tuma contacto na telefoon 522-3346 of via info@finance.gov.aw.

Masha danki di antemano pa e pasenshi, comprension y cooperacion.