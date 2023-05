SER ta saka konseho riba proyekto di e ordenansa di kuenta di pago básiko

Willemstad, 23 di mei 2023 – Konseho Sosial Ekonómiko (SER) a emití, awe djamars 23 di mei 2023, su konseho na Minister di Finansa riba e proyekto di e ordenansa nashonal ku ta kontené normanan relativo na kuenta di pago básiko pa konsumidónan (tambe denominá komo Ordenansa Nashonal Kuenta di Pago Básiko). E konseho aki ta kontené ideanan balioso i rekomendashonnan pa futuro desaroyo di e legislashon importante aki, ku su ophetivo ta pa mehorá akseso di konsumidónan na servisionan di pago digital sigur i viabel.

E proyekto di e Ordenansa Nashonal Kuenta di Pago Básiko ta un proyekto di lei destiná pa promové inklushon finansiero i garantisá servisionan di pago pa residentenan di Kòrsou. E proyekto di lei aki ta pretendé di por garantisá un kuenta di pago aksesibel i pagabel pa tur siudadano, irespekto nan ingreso, kondishon sosial i otro sirkunstansianan personal. E konseho di SER ta resultado di un investigashon profundo riba e impakto, efikasia i viabilidat di e proyekto di lei aki. E informe ta kontené un análisis detayá di e reglamentu proponé i ta ofresé rekomendashonnan kon pa mehorá.

SER ta hasi un apelashon na tur e aktornan konserní pa tene bon kuenta ku su rekomendashonnan na ora di redaktá e legislashon final. E informe konsultivo no solamente a wòrdu entregá na e titular di Finansa sino tambe na e entidatnan gubernamental responsabel pa finalisá e proseso legislativo. Na opinion di SER ta ku satisfakshon e la konsehá riba e proyekto di lei aki, asina ei kontribuyendo i aportando na promové inklushon finansiero i garantisá servisionan di pago na un mayó kantidat di siudadano. SER ta konvensí ku e proyekto di lei aki, ku e ahustenan adekuá basá riba su konseho, lo tin un impakto positivo riba situashon sosioekonómiko di pais.

SER brengt advies uit over ontwerplandsverordening basisbetaalrekening

Willemstad, 23 mei 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag zijn advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot een basisbetaalrekening voor consumenten (ook wel aangeduid als de landsverordening basisbetaalrekening). Dit advies biedt waardevolle inzichten en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van deze belangrijke wetgeving, die tot doel heeft de toegang van consumenten tot veilige, betaalbare en betrouwbare digitale betaaldiensten te verbeteren.

De ontwerplandsverordening basisbetaalrekening is een wetsvoorstel dat gericht is op het bevorderen van financiële inclusie en het waarborgen van betaaldiensten voor inwoners van Curaçao. Het wetsvoorstel beoogt een betaalrekening te garanderen die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is, ongeacht inkomen, sociale status of andere persoonlijke omstandigheden. Het advies van de SER is het resultaat van gedegen onderzoek naar de gevolgen, doeltreffendheid en uitvoerbaarheid van de ontwerplandsverordening. Het adviesrapport bevat een gedetailleerde analyse van de voorgestelde ontwerplandsverordening en biedt aanbevelingen voor verdere verbeteringen.

De SER roept de betrokken partijen op om de aanbevelingen zorgvuldig te overwegen bij het opstellen van definitieve wetgeving. Het adviesrapport wordt nu ter beschikking gesteld aan behalve de minister van Financiën ook aan de relevante overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het verdere wetgevingsproces. De SER is verheugd over de mogelijkheid om bij te dragen aan het bevorderen van financiële inclusie en het waarborgen van betaaldiensten voor zoveel mogelijk burgers. De SER is ervan overtuigd dat de ontwerplandsverordening basisbetaalrekening, met de juiste aanpassingen op basis van zijn advies, een positieve impact zal hebben op de sociaaleconomische situatie van het land.

SER Curaçao issues advice on draft national regulation on basic payment account

Willemstad, May 23, 2023 – The Social and Economic Council (SER) of Curaçao issued today its advice to the Minister of Finance on the draft National Ordinance containing rules regarding a basic payment account for consumers (also referred to as the National Ordinance Basic Payment Account). This advice offers valuable insights and recommendations for the further development of this important draft legislation, which aims to improve consumer access to safe, affordable and reliable digital payment services.

The draft Basic Payment Account Ordinance is a bill aimed at promoting financial inclusion and ensuring payment services for residents of Curaçao. The bill aims to guarantee a payment account that is accessible and affordable to all, regardless of income, social status or other personal circumstances. The SER advice is the result of thorough research into the impact, effectiveness and feasibility of the draft national regulation. The advisory report contains a detailed analysis of the proposed draft country regulation and offers recommendations for further improvements.

The SER urges stakeholders to carefully consider the recommendations when drafting final legislation. The advisory report is now being made available not only to the Minister of Finance but also to the relevant government agencies responsible for the further legislative process. The SER welcomes the opportunity to contribute to promoting financial inclusion and ensuring payment services for as many citizens as possible. The SER is convinced that the draft Basic Payment Account Regulation, with appropriate adjustments based on its recommendation, will have a positive impact on the socio-economic situation of the country.