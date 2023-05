E Team di Bucuti & Tara ta Pone Aruba Riba Escenario Mundial: Unico Hotel di Caribe Nombra Den e Lista di Top 25 Hotelnan na Mundo y No. 1 Mihor Hotel den Caribe E unico hotel den e lista di Top 25 Hotelnan na Mundo cu tin e No. 1 Beach den Caribe y No. 2 Mundialmente

EAGLE BEACH, Aruba – Mei 25, 2023 – Como e No. 18 Mihor Hotel na Mundo y e No. 1 Mihor Hotel den Caribe segun Tripadvisor su Travelers’ Choice Best of the Best 2023, Bucuti & Tara Beach Resort ta continua cu su reinado riba e plataforma di guia di biahe mas grandi na mundo. Ademas, Bucuti & Tara ta celebrando cu e ta e unico hotel den Caribe cu a wordo nombra den e lista exclusivo di Top 25 Mihor Hotelnan di Mundo.

Durante e ultimo 16 aña Bucuti & Tara a wordo nombra den e lista annual di Best of the Best. Incluso e resort a wordo nombra como e No. 1 Hotel pa Romance den Caribe pa e ultimo 7 aña – un logro cu Bucuti so a yega di alcansa mundialmente.

Tripadvisor a analisa 12 luna di reseñanan di biaheronan

real cu a bishita y duna nan opinion di mas di 1.5 miyon di

hotel, pa determina cual acomodacion a score halto

suficiente pa ricibi un 2023 Travelers’ Choice® Best of the

Best Hotel Awards. Cada ganador a surpasa e standardnan

riguroso di confiansa y seguridad di e plataforma. Menos di

1% di e 8 miyon di hotelnan riba Tripadvisor ta ricibi e premio di Best of the Best, cual ta simbolisa e nivel mas halto di excelencia den hospitalidad.

Tripadvisor a comparti lo siguiente tocante Bucuti & Tara, cual tambe ta e prome hotel certifica Carbon Neutral den Caribe, “Bucuti & Tara Beach Resort ta eco-friendly y ta ofrece un experiencia boutique sereno cu servicio amistoso. E atmosfera intimo ta exclusivo y relahante pa parehanan cu ta buscando trankilidad y experiencianan di biahe romantico.”

E Hotel No. 1 di Caribe na e Beach No. 1 di Caribe

E premionan di Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best ta sigui yega. Na principio di e aña aki, Tripadvisor a nombra Eagle Beach, e hogar di Bucuti & Tara, como e No. 1 Beach di Caribe y No. 2 Beach na Mundo. Tripadvisor a alaba Eagle Beach pa su santo blanco y su atmosfera romantico y calmo cu ta perfecto pa casamentonan intimo.



Tripadvisor tambe a comparti loke biaheronan ta buscando pa nan biahenan di 2023. Riba e lista di deseonan ta resalta bienestar (wellness). Hotelnan situa den destinacionnan relahante den Caribe y cu ta ofrece un programa autentico di bienestar completamente personalisa, manera na Bucuti & Tara, a ricibi un clasificacion halto entre biaheronan.

“Ta duidelijk cu nos comunidad a bishita destinacionnan asombroso mundialmente aña pasa: Nos 10 subcategorianan ganador ta cubri 37 region rond di mundo y ta inclui un variedad grandi di lugarnan spectacular pa keda,” asina Sarah Firshein, Head of Editorial na Tripadvisor, a conta. “Manera nos lectornan ta describi, un bon hotel por bira e motibo principal pa dicidi pa bai riba vakantie—personalmente mi ta hopi entusiasma pa consulta e lista aki ora mi traha mi plannan di biahe cu mi famia pa e proximo aña.”

Reseñanan real pa biaheronan real

E resort di 4 strea, 4 diamante tin e score mas halto di 5.0 bubbel cu Tripadvisor ta ofrece. E plataforma global ta e destinacion digital primario pa huespednan entusiasta por comparti nan experiencia na Bucuti & Tara cu otro biaheronan. Huespednan ta describi e resort como “asombroso,” “fenomenal,” “e vakantie mas special cu mi a yega di experiencia,” “felicidad puro,” y cu un “ekipo y propiedad excepcional.” Un a scirbi, “E secreto mas bon warda na Aruba. Por fabor no bisa niun hende.” y ta sigui cu “Nos nunca lo bai na ningun otro lugar den Caribe. Nunca.”

“Manera Tripadvisor ta comparti, ‘bo opinionnan tin poder,’ y pa esaki nos ta gradici nos huespednan cu a selecciona Bucuti & Tara Beach Resort pa nan biahe memorabel y a tuma e tempo pa duna mas di 8,700 review detaya riba Tripadvisor pa asina biaheronan por haya inspiracion y tuma un decision informa, sabiendo cu semper nos ta haci tur cos posibel pa supera nan expectativanan,” Ewald Biemans, Propietario/CEO di Bucuti & Tara Beach Resort ta comparti. “Tambe mi kier gradici nos team di managers y trahadornan increibel pa nan dedicacion y profesionalismo cual ta haci’e posibel pa nos ofrece un di e mihor experiencianan di biahe na mundo y e mihor den Caribe. Ta un gran honor pa representa Aruba riba escenario mundial.”

Pa haya sa mas, bishita Bucuti.com

Mas informacion tocante Bucuti & Tara Beach Resort 2023

Declara como e prome CarbonNeutral®/net zero hotel den Caribe na Augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort ta e No. 1 Miho Hotel den Caribe y No. 18 Miho Hotel na Mundo. Aruba su principal boutique resort pa adulto so, ta wordo dirigi door di e hotelero y ambientalista renombra, Ewald Biemans, nombra door di Caribbean Journal como e 2017 Caribbean Hotelier of the Year. E resort ta situa alrededor di e santo blanco di Eagle Beach, locual ta e hogar pa tortuganan marino protegi y a nombra como un di e “Dream Beaches of the World.”

Bucuti, awo conoci como e Experiencia di Biahe di Mas Seguro y Saludabel danki na su protocolnan di siguridad hospitalario contra COVID 19 y Aruba su Health & Happiness Code seal, tin 104 guestrooms, suites and penthouses. E ta ofrece sunloungers y sombra pa cada huesped; infinity pool di awa fresco; spa; WiFi; y un iPad cu Skype complimentario pa uzo diario. Cuminda saludabel y premia por wordo disfruta na Elements (dilanti lama), Tara Lounge of cu private beach dining. Reserva exclusivamente pa su huespednan, e recientemente renoba SandBar ta ofrece cocktails di calidad halto y live-music hunto cu Caribe su prome Healthy Hour. E resort ta TAG Approved® como un LGBTQ-friendly hotel. Bucuti, un lider mundial pa

turismo sostenibel, tin e proximo eco-certificacionnan: LEED Gold, Green Globe Platinum y Travelife Gold y a wordo nombra e Resort di Mas Sostenibel na Mundo na 2016 door di Green Globe.