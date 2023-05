Diadomingo mainta a drenta informe di un cliente mal pagado na Fat Tuesday, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un cliente cu a tuma cos pero no kier of no tin placa pa paga. Polis a bis’e cu cos no ta bay asina y a detene y bay warda di polis cun’e.

