[VIDEO] Polis a para conosido di justicia cu tabata core cu un auto cu 2 diferente number y a confisca e auto

Diadomingo atardi laat a drenta informe di cu tin un auto sospechoso a drenta un cura di cas na Sero Blanco y lo kier a bay cu un airco, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. E testigonan a bisa polis e number, marca y modelo di e auto y cu esaki a caba di sali bay. Polis bayendo na e sitio a mira e vehiculo aki banda di Friomax birando pa bay banda di Setar Sero Blanco, mesora a bira bay su tras y a logra par’e. Polis a nota cu patras den e auto tin un airco y cu e numbernan di auto dilanti y patras ta diferente. Pa colmo e chauffeur ta un conosido di justicia. Ora un otro patruya a bay na e cas a bin saca afo cu e sospechoso no a bay cu nada y pesey nan no ta desea di entrega keho. Esey a haci cu polis nada mas por a confisca e auto y e airco den auto cual airco e chauffeur a indica cu ta di un amigo. Anto polis a laga e bay pasobra no tin keho entrega. Takelwagen a bay cu e auto pa pone den cura di warda di polis te ora cu e drecha of trese e papelnan na ordo y a dun’e un boet.

