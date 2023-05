Reunion Interparlamentario di Reino (IPKO) di 1 pa 5 di juni na Hulanda

Di diahuebs 1 di juni pa dialuna 5 di juni 2023, Reunion Interparlamentario di Reino (IPKO) ta tuma laga na den Haag. Durante IPKO, e delegacionnan di Aruba, Curaçao y Sint Maarten y Hulanda ta reuni pa debati riba tema cu ta afecta e paisnan den Reino. E temanan di e IPKO aki ta cambio climatico y adaptacion na esaki, educacion, e proximo Conferencia di Reino, seguridad di data den Reino y superacion y procesamento di colonialismo y pasado di sclabitud.

Agenda

Diahuebs 1 di juni

E reunionnan ta cuminsa diahuebs 1 di juni 2023 cu e apertura na Nieuwspoort. Eynan, e lidernan di e delegacionnan di e paisnan den Caribe y e lider di e delegacion di Hulanda ta duna presentacion tocante e ultimo acontecimentonan den e cuatro paisnan. Despues ta sigui un intercambio di punto di bista tocante seguridad di data den Reino.

Diabierna 2 di juni

Diabierna 2 di juni, IPKO ta reuni den e sala plenario di Tweede Kamer. Eynan lo debati tocante e elaboracion di e recomendacionnan di e Rapport di conclusion di Comite Consultivo Grupo di Dialogo tocante Sclabitud. Pa esaki, e delegacionnnan di IPKO ta intercambia idea cu, entre otro, e kwartiermakernan di Museo Nacional di Sclabitud. E dia aki tambe lo debati riba cambio climatico y maneho di Reino riba esaki. E kwartiermaker di Mesa di Clima di Boneiro lo duna un presentacion tocante su conseho cu a keda publica recientemente riba e tema aki. Ademas, e delegacionnan lo debati riba educacion den Reino y e medida adopta a base di e rapport di e Ombudsman Nacional ‘Dolor di cabes di studiantenan Caribense’ (‘Kopzorgen van Caribische Studenten’). E Ombudsman lo duna un presentacion tocante esaki.

Diasabra 3 di juni

Diasabra 3 di juni, IPKO lo realisa un bishita di trabou na Delft. Riba agenda tin un bishita na e ‘Green Village’ di e universidad Tecnologico, un ‘field lab’ pa innovacion sostenibel den entorno urbano.

Dialuna 5 di juni

E reunionnan interparlamentario ta finalisa dialuna 5 di juni cu adopcion y firmamento di e lista di palabracion y un rueda di prensa conhunto cu e presidentenan di e cuatro delegacionnan.

Pa gran parti por sigui e reunionnan entre e delegacionnan bibo y directo a traves di livestream riba e web page di Nieuwspoort https://www.nieuwspoort.nl/stream/ipko (diahuebs) y riba e web page di Tweede Kamer a traves di e Canal di Actualidad (diabierna y dialuna) https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/actualiteitenkanaal.

Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 1 tot en met 5 juni

Van donderdag 1 juni tot en met maandag 5 juni 2023 vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaats. Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van de Staten-Generaal over thema’s die de landen van het Koninkrijk gezamenlijk raken. De onderwerpen in dit IPKO zijn klimaatverandering en -adaptie, onderwijs, de aanstaande Koninkrijksconferentie, databeveiliging binnen het Koninkrijk en doorwerking en verwerking kolonialisme en slavernijverleden.

Agenda Donderdag 1 juni Het overleg start op donderdag 1 juni 2023 met een openingsbijeenkomst in Nieuwspoort. Hier verzorgen de leiders van de Caribische Statendelegaties en de leider van de Staten-Generaaldelegatie een presentatie over de recente ontwikkelingen in de vier landen. Aansluitend vindt er een gedachtewisseling plaats over databeveiliging binnen het Koninkrijk. Vrijdag 2 juni Op vrijdag 2 juni 2023 komt het IPKO bijeen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Hier zal gesproken worden over de verdere uitwerking van de aanbevelingen uit het Rapport van Bevindingen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. De IPKO-delegaties wisselen hiervoor onder andere van gedachten met de kwartiermakers van het Nationaal Slavernijmuseum. Ook wordt die dag gesproken over klimaatverandering en -beleid binnen het Koninkrijk. De kwartiermaker voor de Klimaattafel Bonaire geeft hierover een presentatie over zijn recent verschenen advies. Verder spreken de delegaties over onderwijs binnen het Koninkrijk en de stappen die zijn gezet naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman “Kopzorgen van Caribische Studenten”. De Nationale Ombudsman verzorgt hierover een presentatie. Zaterdag 3 juni Op zaterdag 3 juni zal het IPKO een werkbezoek brengen naar Delft. Op de agenda staat een bezoek aan het Green Village van de technische universiteit, een fieldlab voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving. Maandag 5 juni Het interparlementair overleg eindigt op maandag 5 juni met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de voorzitters van de vier delegaties.

De overleggen tussen de delegaties zijn grotendeels openbaar en zijn via een livestream rechtstreeks te volgen op de website van Nieuwspoort https://www.nieuwspoort.nl/stream/ipko (donderdag) en op de website van de Tweede Kamer via het Actualiteitenkanaal (vrijdag en maandag) https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/actualiteitenkanaal.