Bon diaaaaaaaaaaa……awe t’e diaaaaaaaaaaaa…….awe Pa 6pm nos ta ranca sali cu prome wega riba veld 1:

KPA vs BRANDWEER

y riba veld 2:

CEA vs MARECHAUSSEE

Y asina nos ta siguiiii put your game face on y nos kier mira futbol riba nivel.

KPA tin un appeltje te schillen cu BRANDWEER dus e prome wegaaaa lo ta🔥

BRANDWEER mester bin cu nan truck pa paga e candela akiiii paso KPA tin bin full trot!!!

Y despues wega nan lo siguinte asina ki:

Pa 6:30pm nos lo tin IMMIGRATIE vs DOUANE y CEA vs KICKAHOLICS

Pa 7pm nos tin e damitas nan:

DAKOTA vs ESTRELLA y RIVERPLATE vs LA FAMA

Pa 7:30pm nos lo tin Fedeveta in tha house:

NACIONAL vs INTER y RIVERPLATE vs ESTRELLA

Pa 8pm nos lo tin:

KPA vs IMMIGRATIE y CEA vs ARUMIL.

Pa 8:30pm nos lo tin:

BRANDWEER vs DOUANE y KICKAHOLICS vs MARECHAUSSEE

Pa 9pm nos lo tin damas:

DAKOTA vs RIVERPLATE y ESTRELLA vs LA FAMA

Pa 9:30pm nos lo tin Fedeveta:

NACIONAL vs RIVERPLATE y INTER vs ESTRELLA.

Ta pidi tur hende jega na ora y bin cu famia, primo, prima, wela, welo, ruman, tata, mama, bisiña etc etc etc pa presencia un dushi atardi/anochi y enjoy un tremendo nivel di futbol. Nos bar y cushina lo ta bon surti.

LET’S GOOOOOO🔥⚽️🥅