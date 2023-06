Hopi Hende, taxistanan, chauffeurnan di bus y hasta turistanan a keda disgusta cu a sera nan durante e KLM Loop/Run banda di e hotelnan

Diadomingo for di oranan di diasabra atardi, anochi, diadomingo madruga y diadomingo mainta nos a ricibi varios reclamo con a sera e turistanan den e area hotelero, e empleadonan di hotelnan y chauffeurnan cu a keda sera y pega den trafico banda di e hotelnan. Hopi ta esnan cu a puntra pakiko no ta haci e evento ey entre e rotondenan di Mahuma cu di Drive-Inn y laganan ked acana/core den circuit mientras e trafico por tuma e caminda bieuw y/of via Santa Cruz. Pero locual no mag sosode ta e stagnacion di trafico manera e fin di siman aki.

