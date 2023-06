Minister Endy Croes: TRES MINISTERIO A FIRMA E DECRETO MINISTERIAL DI E PROGRAMA SCOL SALUDABEL Prevencion ta importante y esencial pa crea un comunidad mas saludabel cu menos malesa cronico

ORANJESTAD: Diaranson atardi, a tuma luga e firmamento di decreto ministerial entre Ministerio di Salud, Enseñansa y Asuntonan Social pa asina oficialmente institui e Nationale Stuurgroep Scol Saludabel Aruba.

Tres Ministerio a uni pa duna sosten na un programa cu ta enfoca den crea un estilo di bida saludabel pa hobennan na Aruba. E programa no ta enfoca solamente riba salud fisico, pero tambe riba salud mental, movecion y bienestar di e muchanan. Mas saludabel un mucha ta, mas productivo e ta den bida. E programa di Scol Saludabel ta forma parti di e Plan Nacional di prevencion di e malesanan no transmitibel. Prevencion ta importante y esencial pa crea un comunidad mas saludabel y cu menos malesa cronico.

Minister Endy Croes a indica cu e Scol Saludabel ta un proyecto inter ministerial, unda cu diferente departamento a traha hunto cu un solo meta comun, esta e bienestar di nos muchanan. Na e momento aki tin dies scol cu ta participa activamente y e deseo ta pa amplia e cantidad. Ohala un dia tur scol por participa den e proyecto aki.

Minister Endy Croes a indica dos aña pasa, tempo e tabata fungi como miembro di Parlamento, el a ricibi informacion cu 16% di e presupuesto total di AZV cu ta aproximadamente 70 miyon ta bay pa aña na un of otro enfermedad di diabetes. “Si nos por converti esaki den preventivo y siña nos muchanan for di tempran con pa come saludabel, mi tin sigur cu den futuro nos por uza e placa aki na un miho manera”, Minister Endy Croes a expresa. Un otro dato cu Minister Endy Croes a comparti ta cu na Aruba tin 54 fast food restaurant cual ta hopi pa un isla chikito. E mandatario di Enseñansa y Deporte a sigui splica cu su Ministerio ta forma un parti fundamental y e lo hiba tema di come saludabel na tur scol hunto cu colega Minister Dangui Oduber y Minister Rocco Tjon lo trata e tema di alimentacion saludabel na tur scol di Aruba. Pa hunto por inculca un alimentacion saludabel den e mucha- y mayornan.

Concluyendo, Minister Endy Croes ta felicita e Nationale Stuurgroep Scol Saludabel cu a keda oficialmente institui. Alabes, e dignatario ta gradici Departamento di Salud Publico, Jeugd Gezondheids Zorg, Departamento di Asuntonan Social, SKOA, SPCOA, IPA, DPS y GSA pa nan participacion activo den e proyecto Scol Saludabel.