Diaranson atardi a sosode un accidente na Shiribana y e official di Forensys no por a distingui si e chauffeur ta burachi of no y a yama pa polis bin na e sitio pa bisa si e dama chauffeur ta burachi of no. Polis mes a siña cual ta e señalnan di si un chauffeur ta burachi of no pero asina mes ta haci e test di alcohemia na e sitio mes cu un alco-sensor portatil pero ademas na warda ta haci e test cu un machine mas sofistica. Pero na e accidente aki polis cu su wowonan mes a comproba cu e dama no ta bao influencia. Pa locual ta e accidente mes esaki ta un daño minimo.

Share this: Twitter

Facebook