Polisnan a actua di defensa propio / Agenten handelden uit zelfverdediging

Corte den Prome Instancia a trata ayera e caso penal contra e dos agentenan policial cu a wordo acusa di homicidio. Riba 28 di september 2020 den un asistencia durante nan trabao, e polisnanaki a los varios tiro riba un persona, cu a bin na fayece a consecuencia di esaki.

Desde inicio di e caso, Ministerio Publico a hiba e punto di vista cu ta trata aki di defensa propio y cu e polisnan a actua di noodweer (defensa legitimo). Huez a bay de acuerdo cu e ponencia di fiscal y a declara e dos polisnan liber di tur persecucion.

Na comienzo di aña Corte Superior di Husticia a dunaMinisterio Publico ordo pa persigui e agentenan policial aki. E decision di Corte Superior tabata relaciona cu e keho cu famia di e fayecido a entrega despues cu OM a seponeer e caso contra ambos polis.

Agenten handelden uit zelfverdediging

De rechter in Eerste Aanleg behandelde gisteren de strafzaak tegen twee politieagenten die van doodslag werden beschuldigd. De agenten hadden op 28 september 2020 tijdens een assistentie in diensttijd meermalen op een persoon geschoten, die als gevolg hiervan was komen te overlijden.

Het openbaar ministerie heeft zich sinds het begin van de zaak op het standpunt gesteld dat er sprake is geweest van zelfverdediging en dat de politieagenten uit noodweer hebben gehandeld. De rechter ging hier in mee en ontsloeg de agenten van alle rechtsvervolging.

Eerder dit jaar had het gemeenschappelijk hof van justitie aan het OM de opdracht gegeven om vervolging in te stellen tegen de politieagenten. Deze beslissing van het Hof was inzake het beklag dat door de nabestaanden van de overledene was ingesteld, nadat het OM de zaak tegen beide agenten had geseponeerd.