Diabierna atardi un di nos colaboradornan pasando na Sero Janchi a topa cu un incidente cu un hoben herida y nos colaborador a papia cun’e. E hoben motociclista a revela na nos cu su so cu su so a dal abao y a herida su mes, e no ta desea atencion di ambulans y a bisa cu e ta ok, aunke nos a mir’e ta keha di dolor y tabata sangrando.

