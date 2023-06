CEA a bishita mas di 30 cas riba prome dia di cobra boet / CEA bezoekt meer dan 30 adressen op eerste dag inning openstaande boetes

Posted in

Ministerio Publico a cuminza awe cu cobramento activo di debe di boet. Dos team di CEA (Cuerpo Especial Aruba) a subi caya awemainta tempran pa bishita hende na cas cu tin debe di boet y pa cobra e boetnan aki. CEA a bishita mas cu 30 adres awe, tanto pariba como pabao di brug. Un total di tres persona a keda deteni. Mayoria di hende a paga mes ora cu nan a haya CEA para na nan porta.

E accion lo continua henter e siman aki. CEA lo sigui bishita personanan cu debe di boet. Tur hende cu no paga nan boet of no paga nan boet por completo, lo wordo deteni y transporta pa KIA pa sinta e dianan di detencion (vervangende hechtenis) pa cual Huez a condena nan ora el a duna nan boet.

CEA bezoekt meer dan 30 adressen op eerste dag inning openstaande boetes

Het openbaar ministerie is van start gegaan met het actief innen van openstaande geldboetes. Twee teams van het CEA (Cuerpo Especial Aruba) zijn vanochtend vroeg op pad gegaan om personen met achterstallige boetes thuis op te zoeken en boetes te innen. CEA heeft vandaag meer dan 30 adressen bezocht, zowel beneden als boven de brug. Daarbij zijn drie personen aangehouden. Het merendeel van de mensen betaalden meteen toen zij CEA aan de deur troffen.

De actie zal deze hele week doorgaan. De CEA zal personen met openstaande boetes blijven opzoeken. Mensen die hun boetes niet of niet volledig betalen, zullen worden aangehouden en naar het KIA worden vervoerd om daar de door de rechter bij de geldboete opgelegde vervangende hechtenis uit te zitten.

Het openbaar ministerie doet opnieuw een dringende oproep aan personen die achterstallige boetes hebben om die te betalen:

U kunt online betalen via rekeningnummer 4000905 van de ArubaBank onder vermelding van uw parketnummer

U kunt swipen aan de balie van het openbaar ministerie. U hoeft hiertoe niet van te voren een afspraak te maken

U kunt uw boete ook bij Politiewacht in San Nicolas betalen van 08.00 uur 's ochtends tot 12.00 uur 's middags. Alleen deze week. Twee medewerkers van het OM zitten klaar om uw betaling in ontvangst te nemen

U kunt alleen deze week ook met contant betalen.

Speciaal in het kader van deze actie, is het OM deze week elke dag van 08.00 uur ’s ochtends tot 15.30 uur ’s middags onafgebroken open. Met uitzondering van vrijdag, want dan sluit het OM om 12.00 uur. Dus u kunt ook tussen de middag bij het OM terecht. U hoeft geen afspraak te maken, u kunt gewoon binnenlopen.

Ministerio Publico ta haci atrobe un yamada urgente na personanan cu debe di boet:

Bo persona por paga online via cuenta bancario 4000905 di ArubaBank bao mencion di e parketnummer

Bo persona por swipe cerca cahera di OM. NO TIN MESTER DI HACI AFSPRAAK

Si Bo persona ta di pariba, por paga boet na Warda di Polis San Nicolas di 8'or di mainta pa 12'or di mainta E SIMAN AKI SO. Dos trahador di OM ta sinta cla na Warda di San Nicolas pa atende bo persona

Bo persona por paga cu CASH tambe E SIMAN AKI SO.

Especialmente pa e accion aki, Ministerio Publico ta habri non-stop e siman aki tur dia di 08.00’or di mainta pa 15.30’or di atardi. Cu excepcion di diabierna ora OM ta habri te 12.00’or di merdia. Dus riba diamars, diaranzon y diahuebs bo persona por acudi na OM durante lunch tambe. NO TIN MESTER DI HACI AFSPRAAK, bo persona por gewoon cana drenta.