AUA Airport a conoce un recuperacion di 104% den trafico di pasahero

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a tuma nota di un publicacion cu varios medio local a publica relaciona cu e desaroyonan positivo den transporte aereo na Aeropuerto di Aruba. Regularmente AAA ta comparti e desaroyonan aki cu susocionan externo den e industria di aeropuerto y di aerolinea. Ainda no a comparti localmente e desaroyonan mas recien cu e stakeholders y prensa local. No obstante, aeropuerto su aña 2023 a cuminsa riba bon pia, mirando cu a ricibi mas di 560.000 pasahero den e prome cinco lunanan di e aña, esaki ta indica un recuperacion di 104% den comparacion cu e mesun periodo perodi aña 2019.

Queen Beatrix International Airport (AUA) ta sigui experenciaun demanda pisa despues di un aña 2022 sumamente exitoso. Compara cu e prome cuater lunanan di aña 2019, trafico aaumenta cu un 4.2%, indicando un recuperacion di 104%. Durante e periodo ey, AUA a ricibi mas di 20 aerolinea, operando mas di 4.000 vuelo y conectando Aruba na mas cu 30 diferente destinacion.

Tambe por a mira un crecemento fuerte den AUA sumercadonan clave, particularmente den Norte America y Latino America. E mercado Norte Americano a conoce un aumento di 4.7% den e prome cinco lunanan di aña 2023, Merca a conoceun aumento di 3.5% y Canada un 57.3% compara cu aña 2019. E mercado Latino Americano ta creciendo riba un bon ritmo, ela alcansa un recuperacion di 101% den comparacion cu aña2019, cu Colombia aumentando u n 9% compara cu e mesunperiod.

E cantidad premira di pasahero y movecion di avion cu lo atendecu ne pa e aña 2023 ta mustra hopi positivo y prometedor y ta cla pa alcansa un recuperacion di 108% pa aña 2023 compara cu aña 2019. Esaki lo nifica un crecemento di 13% compara cu e trafico y pasahero cu a atende cu ne na aña 2022.

Cu e desaroyonan positivo aki, AUA ta sigui mira un interessignificativo y oportunidad pa expande e mercado actual, asinata permiti mas desaroyo y diversificacion den e mercadonan.

Merca

American Airlines, AUA su aerolinea di mas grandi, recientemente a anuncia un aumento den su capacidad pa Aruba. Cuminsando na juni di e aña aki, e aerolinea lo opera vuelodobel diario den su ruta Charlotte-Aruba, ta bay aumenta di 1 pa 8 vuelo pa siman pa e ruta di Philadelphia-Aruba, den comparacion cu aña 2019. Ademas, e aerolinea lo aumentaservicio den su ruta di Miami-Aruba den luna di september y october, bayendo di vuelo diario pa dobel vuelo diario.

JetBlue su di dos aerolinea di mas grandi, a anuncia cu lo regresa cu e ruta di Newark-Aruba, cu ta bay inicia dia 17 di junidi aña 2023 y ta bay ta operacional riba diasabra.

Spirit Airlines tambe a confirma un aumento den servicio den suruta di Fort Lauderdale-Aruba, for di 2 vuelo pa siman ribadiaranson y diasabra, pa vuelo diario durante e temporada di winter 2023/2024.

Recientemente, Delta Airlines a anuncia cu lo aumenta sucapacidad y operacion di vuelo pa e temporada di winter. Entre eanuncionan aki, e aerolinea a indica cu lo tin un aumento den frecuencia pa Aruba cuminsando januari di aña 2024 door di agrega un di dos vuelo diario pa su ruta di Atlanta-Aruba.

Canada

Cu e anuncio di Air Canada, caminda lo reinicia su ruta Toronto-Aruba, Canada tambe lo mira crecemento na aña 2023. Air Canada lo tin tres vuelo pa siman cuminsando november di e aña aki. WestJet tambe a anuncia un aumento den frecuencia di vuelo pa e temporada di winter 2023.

Latino America

Aeropuerto di Aruba tambe lo yama bonbini na diferenteaerolinea e aña aki, un di nan ta LATAM Group, cu e anuncio di vuelo non-stop entre Aruba y Lima,Peru cuminsando nadecember di e aña aki. E servicio lo cuminsa cu un frecuencia di tres vuelo pa siman, opera pa un Airbus 320, cu ta conta cu un capacidad di 174 pasahero (12 premium economy y 162 den economy of cu un Airbus 319 cu ta conta cu un capacidad pa 138 pasahero ( 12 premium economy y 126 den economy). Lima, Peru ta un destino cu actualmente Aruba no ta proveepero e lo bira AUA su tercer hub Latino Americano conectandoe isla cu Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Recientemente Wingo a confirma cu e lo aumenta suconectividad entre Aruba y Latino America, pa e motibo ey nan a lansa e servicio di Aruba pa Cali, Colombia cuminsando den e luna di juli di aña 2023. Esaki ta bira e aerolinea su di tresciudad na Colombia, Wingo lo opera e rutanan di Bogota-Aruba, Medellín-Aruba y Cali-Aruba.

Avianca tambe a aumenta su conectividad entre Colombia y Aruba, door di aumenta e servicio na nos isla di 9 pa 11 vuelo pa siman den su ruta Bogota-Aruba pa e periodo di zomer.

Copa Airlines tambe a anuncia un aumento den e frecuencianandi vuelo pa nos isla, di vuelo diario pa 9 vuelo pa siman den suruta di Aruba-Panama. Ademas, den luna di december nos isla lo conoce un cremento.

“E vuelonan adicional y e rutanan nobo lo sigui conecta Aruba cu e destinacionnan internacional, reenforsando asinaAeropuerto di Aruba su compromiso di busca oportunidad noboy expande su alcance global”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive di AAA a duna di conoce.

Pa mas informacion tocante nos vuelonan di luna por subi noswebsite https://www.airportaruba.com/flight-schedules

Aruba Airport reports a 104% recovery in passenger traffic, year-to-date May 2023

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) took note of the recent media outings that were published by various local media channels in relation to the positive airlift developments at Aruba Airport. These developments are shared regularly by AAA with its external airline and airport industry partners. The most recent developments had yet to be sharedlocally with AAA stakeholders and the local press. Nonetheless, Aruba Airport’s 2023 is indeed off to a strong start, welcoming over 560.000 thousand passengers in the first five months of this year, indicating a recovery of 104% when comparing to the same period in 2019.

Queen Beatrix International Airport (Aruba Airport) continues to experience strong demand after a successful 2022. Compared to the first five months of 2019, traffic increased by 4.2%, indicating a recovery of 104%. During that period Aruba Airport served over 20 airlines, operating more than 9.900 flights, and connecting Aruba to over 30 different destinations.

Strong growth is also seen in Aruba’s key source markets, particularly in North America and Latin America. The North American market experienced an increase of 4.7% in the first five months of 2023, with United States increasing by 3.5% and Canada by 57.3%, when compared to 2022.

The Latin American market is growing at a steady pace, reaching a total recovery of 101% recovery when compared to year-to-date May 2019, with Colombia increasing by 9% when compared to the same period.

The estimated number of passengers and aircraft movementsthat will be handled for the year 2023 still looks very positive and promising and is set to as yet reach the estimated recovery of 108% for the year 2023 versus 2019. This would signify an increase of 13% versus the traffic and passengers handled in 2022.

With these positive air service developments, Aruba Airport continues to see significant interest and opportunities to expand its current network, allowing for further development and diversification in its markets.

United States

American Airlines, Aruba Airport’s largest carrier, recently announced an increase in its capacity to Aruba. Starting June 2023, the carrier will be operating double daily flights on its Charlotte-Aruba route and will increase service to the island from 1 to 8 weekly flights on its Philadelphia-Aruba route. In addition, the carrier will also increase service on its Miami-Aruba route in September and October, going from daily to double daily.

JetBlue, Aruba Airport’s second largest carrier, announced the restart of its Newark-Aruba route, which will commence on June 17, 2023, and operate on Saturdays.

Spirit Airlines also confirmed an increase in service on its Fort Lauderdale-Aruba route going from 2 weekly flights on Wednesday and Saturdays to daily flights during the coming Winter Season 2023/24.

In addition, Delta Air Lines recently announced that it will be increasing capacity and flight operations on routes for the upcoming winter season. Among these announcements, the carrier indicated that it will be increasing frequency to Arubastarting January 2024 by adding a second daily flight on its Atlanta-Aruba route.

Canada

Canada will also see further growth in 2023 with Air Canada announcing a restart in its Toronto-Aruba route with 3 scheduled weekly flights, commencing October 2023.

WestJet has also announced an increase in frequencies in Winter season 2023.

Latin America

Aruba Airport will also be welcoming new airlines in 2023 with LATAM Group announcing non-stop flights between Aruba and Lima, Peru (LIM), starting December 2023. The service will initiate with a frequency of three times a week, operated with an Airbus 320 aircraft, with capacity for 174 passengers (12 Premium Economy cabin, 162 in Economy) or with an Airbus 319 aircraft, with capacity for 138 passengers (12 Premium Economy cabin, 126 in Economy).

Lima, Peru is a destination not currently served from Aruba and will become AUA’s 3rd Latin America regional hub, connecting the island to key markets such as Brazil, Argentina, Chile, Uruguay, and Paraguay.

Wingo recently confirmed that it will be increasing its connectivity between Aruba and Latin America by launching service to the island from Cali, Colombia (CLO) starting July2023. This would then mark the carrier’s third city in Colombia, servicing the Bogota-Aruba, Medellin-Aruba, and Cali-Aruba route.

Avianca also increased connectivity between Colombia and Aruba, increasing service to the island from 9 to 11 weekly flights on its Bogota-Aruba route for the summer period.

Copa Airlines has also announced an increase in flight frequencies to the island, going from daily flights to 9 weekly flights on its Panama-Aruba route starting July 2023. In additionhereto, service to the island will see further growth in December 2023.

“These additional flights and new routes will further connect Aruba to international destinations, further reinforcing Aruba Airport’s commitment in seeking new opportunities and expanding its global reach”, said Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive.

For more information on our monthly flight schedules please visit our website at the following page: https://www.airportaruba.com/flight-schedules

El Aeropuerto de Aruba informa una recuperación del 104 % en el tráfico de pasajeros, hasta mayo de 2023

ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) tomó nota de las recientes publicaciones en los medios de comunicación local en relación con los desarrollos positivos del transporte aéreo en el Aeropuerto de Aruba. Estos desarrollos son compartidos regularmente por AAA con sus aerolíneas externas y socios de la industria aeroportuaria. Los acontecimientos más recientes aún no se habían compartido a nivel local con las partes interesadas de la AAA y la prensa local. Sin embargo, el Aeropuerto de Aruba 2023 ha tenido un buen comienzo, dando la bienvenida a más de 560.000 mil pasajeros en los primeros cinco meses de este año, lo que indica una recuperación del 104% en comparación con el mismo período en 2019.

El Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aeropuerto de Aruba) sigue experimentando una fuerte demanda tras un exitoso 2022. En comparación con los primeros cinco meses del año 2019, el tráfico aumentó un 4,2%, lo que indica una recuperación del 104%. Durante ese período, el Aeropuerto de Aruba prestó servicios a más de 20 aerolíneas, operando más de 9.900 vuelos y conectando Aruba con más de 30 destinos diferentes.

También se observa un fuerte crecimiento en los principales mercados de origen clave de Aruba, sobre todo en Norteamérica y Latinoamérica. El mercado norteamericano experimentó un aumento del 4,7% en los primeros cinco meses de 2023, con Estados Unidos aumentando un 3,5% y Canadá un 57,3%, en comparación con 2022.

El mercado latinoamericano está creciendo a un ritmo constante, alcanzando una recuperación total del 101% en comparación con el año hasta mayo de 2019, con Colombia aumentando un 9% en comparación con el mismo período.

El número estimado de pasajeros y movimientos de aeronaves que se manejarán para el año 2023 todavía se ve muy positivo y prometedor y está listo para alcanzar la recuperación estimada del 108% para el año 2023 en comparación con 2019. Esto significaría un aumento del 13% con respecto al tráfico y los pasajeros gestionados en 2022.

Con esta evolución positiva de los servicios aéreos, el aeropuerto de Aruba sigue viendo un interés significativo y oportunidades para ampliar su red actual, lo que permite un mayor desarrollo y diversificación en sus mercados.

Estados Unidos

American Airlines, la mayor aerolínea del aeropuerto de Aruba, anunció recientemente un aumento de su capacidad a Aruba. A partir de junio del 2023, la aerolínea operará vuelos dobles diarios en su ruta Charlotte-Aruba y aumentará el servicio a la isla de 1 a 8 vuelos semanales en su ruta Filadelfia-Aruba. Además, la aerolínea también aumentará el servicio en su ruta Miami-Aruba en septiembre y octubre, pasando de diario a dos por día.

JetBlue, la segunda aerolínea del aeropuerto de Aruba, anunció la reanudación de su ruta Newark-Aruba, que comenzará el 17 de junio de 2023 y operará los sábados.

Spirit Airlines también confirmó un aumento del servicio en su ruta Fort Lauderdale-Aruba, que pasará de 2 vuelos semanales los miércoles y sábados a vuelos diarios durante la próxima temporada de invierno 2023/24.

Además, Delta Air Lines anunció recientemente que aumentará la capacidad y las operaciones de vuelo en las rutas para la próxima temporada de invierno. Entre estos anuncios, la aerolínea indicó que aumentará la frecuencia a Aruba a partir de enero del 2024 añadiendo un segundo vuelo diario en su ruta Atlanta-Aruba.

Canadá

Canadá también experimentará un mayor crecimiento en 2023 con el anuncio de Air Canada de reanudar su ruta Toronto-Aruba con 3 vuelos semanales a partir de octubre de 2023.

WestJet también ha anunciado un aumento de frecuencias en la temporada de invierno de 2023.

América Latina

El Aeropuerto de Aruba también dará la bienvenida a nuevas aerolíneas en 2023 con LATAM Group anunciando vuelos sin escalas entre Aruba y Lima, Perú (LIM), a partir de diciembre de 2023. El servicio se iniciará con una frecuencia de tres veces por semana, operado con un Airbus 320 avión, con capacidad para 174 pasajeros (12 cabina Premium Económica, 162 en Económica) o con un avión Airbus 319, con capacidad para 138 pasajeros (12 cabina Premium Económica, 126 en Económica).

Lima, Perú es un destino que actualmente no se vuela desdeAruba y se convertirá en el tercer centro regional del Aeropuertode Aruba en América Latina, conectando la isla con mercados clave como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Wingo confirmó recientemente que aumentará su conectividad entre Aruba y América Latina al lanzar el servicio a la isla desde Cali, Colombia (CLO) a partir de julio de 2023. Esta sería la tercera ciudad de la aerolínea en Colombia, prestando servicio a Bogotá-Aruba, Medellín-Aruba, y Cali-Aruba.

Avianca también aumentó la conectividad entre Colombia y Aruba, aumentando el servicio a la isla de 9 a 11 vuelos semanales en su ruta Bogotá-Aruba para el período de verano.

Copa Airlines también ha anunciado un aumento en la frecuencia de vuelos a la isla, pasando de vuelos diarios a 9 vuelos semanales en su ruta Panamá-Aruba a partir de julio de 2023. Además, el servicio a la isla verá un mayor crecimiento en diciembre de 2023.

“Estos vuelos adicionales y las nuevas rutas conectarán aún másAruba con destinos internacionales, reforzando aún más elcompromiso del Aeropuerto de Aruba en la búsqueda de nuevasoportunidades y la expansión de su alcance global”, dijo Jo-Anne Meaux-Arends, Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación.

Para más información sobre nuestros horarios de vuelomensuales, visite nuestro sitio web en la siguiente página: https://www.airportaruba.com/flight-schedules