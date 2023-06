Caso Anglo dilanti Corte / Zaak Anglo voor de rechtbank

Posted in

Awe Corte den Prome Instancia a trata e caso penal contra e sospechosonan G.G.G.O., M.G.J.M. y J.R.R. den e asina yamacaso Anglo. E ex-contratistanan aki di departamento di salubridad (DVG) ta wordo acusa di a haci registronan falsodurante e campaña di vacuna y di a haya pago pa haci esaki.

Investigacion a mustra cu a registra sigur 60 vacuna naorarionan cu e post di vacuna tabata cera ainda. Tambe a haci uncantidad di registro desde cas di un di e sospechosonan. Diferente persona cu ta aparece riba e lista di registronan a wordo scucha como sospechoso y nan a declara cu nan a paga pa un prueba di vacuna. E sospechosonan mes ta bisa cu ta trata di 5 pa 11 registro.

Ministero Publico ta acusa e sospechosonan di a participa na un organizacion criminal cu a comete hechonan castigable, esta, registra pruebanan falso di vacuna. Ademas nan ta wordo acusadi corupcion como ambtenaar. Un di e sospechosonan ta wordoalavez acusa di posesion di cocaina.

E sospechosonan aki a desacredita Pais Aruba cu nan actonan. Den un temporada di medidanan y restriccionnan nan a hacimaluso di nan posicion puramente pa ganashi financiero.

E confianza cu por tin den e campaña di vacuna y e status cu un prueba di vacuna Arubiano por tin, a bay na discusion, dor di nan manera di actua. Den un pais manera Aruba cu ta dependedi turismo, esey ta algo sumamente dañino, na opinion di Ministerio Publico.

Pa e razonnan aki fiscal a exigi durante e tratamentonancastigonan di prison contra e sospechosonan O. y M. di respectivamente 18 luna, di cual 12 di condicional. Contra e sospechoso R. fiscal a exigi un castigo di prison di 22 luna, di cual 18 ta condicional. Fiscal a exigi contra tur tres sospechosocastigo di trabao pa comunidad di 240 ora y un multa di 2.500 florin.

Tambe a pidi Corte pa lanta e suspension di nan detencionpreventivo, pa asina e sospechosonan lo por wordo traslada mesora pa KIA pa sinta nan castigo di prison, si en caso Huez hayanan culpable.

Huez lo dicta sentencia riba 8 di juli venidero.

Zaak Anglo voor de rechtbank

Vandaag heeft de rechtbank de strafzaak behandeld tegen deverdachten G.G.G.O., M.G.J.M. en J.R.R. in de zogeheten Anglo zaak. Deze voormalige contractmedewerkers van de dienst volksgezondheid (DVG) wordt verweten gedurende de vaccinatiecampagne tegen betaling valse registraties te hebben verricht.

Uit onderzoek is gebleken dat zeker 60 vaccinaties zijn geregistreerd op tijdstippen dat de vaccinatiepost nog gesloten was. Ook zijn een aantal registraties verricht vanaf het woonadres van één van de verdachten. Van de lijst van registraties zijn meerdere personen als verdachte gehoord die verklaard hebben betaald te hebben voor een vaccinatieregistratie. Verdachten zelf geven aan dat het om 5 tot 11 registraties gaat.

Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachten deel te hebben genomen aan een criminele organisatie die zich bezig heeft gehouden met het plegen van strafbare feiten, te weten het invoeren van valse vaccinatieregistraties. Daarnaast wordt ambtelijke corruptie verweten. Eén van de verdachten wordt daarnaast cocainebezit verweten.

Verdachten hebben met hun handelen het land Aruba in discrediet gebracht. In een tijd van maatregelen en beperkingen in de coronapandemie hebben verdachten uit puur financieel gewin misbruik gemaakt van hun positie.

De betrouwbaarheid van de vaccinatiecampagne en de status die een Arubaans vaccinatiebewijs heeft staat door hun handelen ter discussie. In een land afhankelijk van toerisme is dat uiterst kwalijk, aldus het openbaar ministerie.

Om die reden is door de officier van justitie ter zitting tegen de verdachten O. en M. een gevangenisstraf geëist van 18 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Tegen de verdachte R. is een gevangenisstraf geëist van 22 maanden, waarvan 18 voorwaardelijk. Daarnaast heeft de officier van justitie tegen alle drie de verdachten een werkstraf geëist van 240 uur en een geldboete van 2.500 gulden. Ook is gevraagd de schorsing van de voorlopige hechtenis bij uitspraak op te heffen zodat verdachten bij een veroordeling tot een gevangenisstraf gelijk vast komen te zitten.

De rechter zal op 8 juli aanstaande uitspraak doen.