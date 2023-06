Partido MEP: CONTRARIO NA SPECULACIONNAN PARTIDO TA MAS SOLIDO CU NUNCA Lo no reemplasa Setty Christiaans-Yarzagaray

Oponentenan awor kier sembra duda cu partido MEP lo mester reemplasa Setty Christiaans-Yarzagaray. Hasta ta specula cu un minister di MEP lo mester baha pa reemplasa Setty. “Esey no ta e caso. Nos colega Setty ta hospitalisa pa un tratamento pa cual e mester ta bou di observacion. Nos ta desea Setty pronto recuperacion. E tratamento lo termina pronto y nos tin confiansa cu Setty por bolbe atende su trabounan fisicamente den Parlamento. Na e momento aki nos partido no ta pensando mes den reemplasa Setty pasobra Setty ta un tremendo parlamentario y ta haci un tremendo papel den Parlamento. Algo cu bo no por bisa di mayoria parlamentario di oposicion. Setty no ta e prome parlamentario cu ta sufri un kebrante di salud mientras e ta den Parlamento, y lo no ta e ultimo.

Ta lamenta si cu oponentenan ta recuri na redashi pa sembra descordia. Pero mi ta sigura henter comunidad cu nos partido ta solido, y lo sigui asina” lider di partido Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.